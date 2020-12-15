رئيس التحرير

محمود مسلم

مصدر أمني ينفي محاولة انتحار سائق توك توك بإلقاء نفسه في ترعة بالشرقية

كتب:

الوطن
07:44 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني، صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن محاولة سائق مركبة "توك توك" الانتحار، عن طريق إلقاء نفسه فى ترعة بالشرقية.

بالفحص تبين أن صحة الواقعة، تتمثل فى محاولة السائق المذكور الهروب أثناء استيقافه لسابقة الحكم عليه بالحبس عام بتهمة السرقة، وقيامه بالقفز من مركبة الـ"توك توك" إلى الترعة، والخروج من الجانب الآخر، وأمكن ضبطه وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم النصب

وزارة الداخلية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل

"قريطم" يكشف تفاصيل خدمة إلكترونية تطلقها وزارة الداخلية لأول مرة

جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

وزارة الداخلية تكشف غموض 48 جريمة.. تنوعت بين القتل العمد والسرقة

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن