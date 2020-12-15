مصدر أمني ينفي محاولة انتحار سائق توك توك بإلقاء نفسه في ترعة بالشرقية

نفى مصدر أمني، صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن محاولة سائق مركبة "توك توك" الانتحار، عن طريق إلقاء نفسه فى ترعة بالشرقية.

بالفحص تبين أن صحة الواقعة، تتمثل فى محاولة السائق المذكور الهروب أثناء استيقافه لسابقة الحكم عليه بالحبس عام بتهمة السرقة، وقيامه بالقفز من مركبة الـ"توك توك" إلى الترعة، والخروج من الجانب الآخر، وأمكن ضبطه وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.