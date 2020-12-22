بدل وقائية للعاملين في الصرف الصحي بمياه أسيوط

حرصت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، على تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل بـ11 ألف مهمة وقائية لتوزيعها على 3550 عاملًا بالشركة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، في تصريح له اليوم، أن الشركة تسعى لتحقيق بيئة عمل آمنة وخالية من الحوادث لتحقيق السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع العمل عبر توفير "خوذات، ماسكات أحذية وقائية، أوجه لحام، أقماع تحويلات مرورية، قفازات مضادة للكيماويات، حقائب للأعمال الطارئة البعيدة عن مركز السلامة والصحة المهنية، معطف طفي، ومجموعة من المستلزمات الطبية والاسعافات الأولية".

وفى سياق متصل أوضح مسئولو اللجنة الوقائية أن الشركة دعمت أبنائها العاملين بحوالى 11 ألف مهمة وقائية ولأول مرة يتم توريد عدد (200) بدلة تطهير خاصة بالعاملين بالصرف الصحي وتمتاز البدلة بمقاومتها للاحماض والقلويات الكيميائية وللوقاية من المخاطر البيولوجية والبدلة مزودة بحذاء برقبة طويلة (كوزلك) متصل معها مقطعة واحدة