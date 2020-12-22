ورشة رسم للتلاميذ الموهوبين على شاطئ الانفوشي في الإسكندرية

تحت شعار "خليك دايما موهوب" نظمت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التعليم في الإسكندرية، ورشة تربية فنية على شاطئ الانفوشي، اليوم الثلاثاء، تضمنت رسم يوضح معالم المحافظة بريشة فنان موهوب ومشاركة موهوبين من إدارات الإسكندرية للمرة الثانية بعد نجاح ورشة القلعة.

وفازت الطالبة فيروز من مدرسة طة حسين بالجائزة الأولى، وتهدف الورش إلى تجديد فكر ورؤية المواهب وإظهار ملامح الإسكندرية وتنشيط السياحة الداخلية مع مراعاة التباعد الاجتماعي ورحب الطلاب وأولياء الأمور بهذة الخطوة المتميزة الجديدة.

وقال الدكتور محمد سعد وكيل الوزارة التربية والتعليم، إنه لابد من رعاية ودعم المواهب وتشجيعها المستمر وذلك لتنمية قدرات الطلاب، وأضاف محمود مرزوق، مدير قسم الموهوبين، أن الهدف تجميع المواهب وتجديد عزيمتها وإظهار الإسكندرية برؤية موهوبيها، لافتاً إلى أن تواجد الطلاب على الكورنيش أمر ضروري من أجل الوحي أثناء الرسم مع الحفاظ عليهم وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.