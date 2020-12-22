ضبط 1221 قضية تموينية في 24 ساعة: أبرزها 8 آلاف عبوة فيتامينات مغشوشة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (4,65 طن مقطعات لحوم كبدة) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

ضبط (6 أطنان مكرونة) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط (5,06 طن زيت طعام معبأ داخل خزانات دون مستندات ومجهولة المصدر) بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

ضبط (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة) لمخالفة تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار واستيلائه على 305,105 جنيه) قيمة فروق الأسعار بينهما طبقاً لتقرير الجهات المختصة.

ضبط (7,6 طن بلاستيك خام دون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 2500 قطعة «شمعة فلتر» غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة) بحوزة مالك مصنع لإنتاج إكسسوارات فلاتر المياة دون ترخيص) بمحافظة بالقاهرة.

ضبط (المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القليوبية، لتجميعه (26 ألف لتر سولار، بنزين 80، بـ171 جنيه، تمهيداً لطرحها للبيع بالسوق السوداء وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

ضبط (8555 عبوة مكملات غذائية، مستحضرات تجميل دون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة مالك مخزن لمستحضرات التجميل بمحافظة الغربية.