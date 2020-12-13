ضبط 1266 قضية تموينية في 24 ساعة: 3 آلاف قطعة طبية مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1266 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (6 أطنان "دهون حيوانية") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "دون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (2 طن "مصنعات دواجن") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة (المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن "دون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (المدير المسؤول عن مخبز بلدي) بمحافظة البحيرة بسبب مخالفة تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار واستيلائه على 1٫427٫703 جنيه قيمة فروق الأسعار بينهما.

ضبط (المدير المسؤول عن محل بدال تمويني) بمحافظة القاهرة لتجميعه (1٫2 طن "سكر تمويني" – 450 عبوة "زيت تمويني" مخصصين رابطاً على البطاقات التموينية وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء قدرت بــ17400 جنيه.

ضبط (3٫777 قطعة "مستلزمات طبية" دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية – 228 عبوة "منشطات" مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ودون مستندات مجهولة المصدر مما يشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة مستحضرات التجميل "دون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ضبط (5 أطنان "ورق كرتون" دون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج - 1٫700 عبوة "كرتونية فارغة مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائي" – 4 ماكينة تصنيع أدوات إنتاج)، تمهيداً لطرحها للبيع للمصانع غير المرخصة بغرض الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الكرتون "دون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (6٫7 طن "أسمدة زراعية" مدون عليها "نترات نشادر – كبريت زراعي" دون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "دون ترخيص") بمحافظة المنوفية.