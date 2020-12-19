ضبط 1282 قضية تموينية خلال 24 ساعة: بينها 950 ألف قطعة كمامة مغشوشة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1282 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (12 طن دواجن مُجمدة) دون مستندات ومجهولة المصدر بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (80 طن "خضروات مُجففة") دون مستندات ومجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة شركة للإنتاج والتصنيع الزراعي) بمحافظة الشرقية.

ضبط (قائد سيارة نقل) بمحافظة سوهاج، لتجميعه (7,5 طن دقيق بلدى مُدعم) مخصص للمخابز البلدية للإتجار بها في السوق السوداء قدرت بـ40,875 جنيه.

ضبط (4 طن دقيق فاخر) دون مستندات ومجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (27,360 عبوة قهوة سريعة التحضير) مغشوشة ومقلّدة لإحدى العلامات التجارية المسجلة دون مستندات ومجهولة المصدر بحوزة (مالك مخزن لتجارة المواد الغذائية دون ترخيص) بمحافظة الغربية.

ضبط (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة) لمخالفته تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وإستيلائه على مبلغ 1٫172,987 جنيه قيمة فروق الأسعار بينهما طبقاً لتقرير الجهات المختصة .

ضبط (المدير المسؤول عن مخبز بلدي – بمحافظة الجيزة) لاستيلائه على مبلغ 1٫162٫558 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط (950 ألف قطعة كمامة) بدو بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة "منتج نهائى وتحت التجهيز" – 1,95 طن "أقمشة غير منسوجة – أستك – رول تغليف" بدون مستندات ومجهولة المصدر – مستلزمات إنتاج – ماكينتان حياكة "أدوات تصنيع") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية دون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

ضبط (6 أطنان "أسمدة زراعية" دون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (شركة – مصنع ) بنطاق مديرية أمن المنوفية، بداخلهما (45,596 طن مواد غذائية – 3458 كرتونة مقرمشات) دون بيانات ومجهولة المصدر ودون علامات تجارية .

ضبط (قضيتان بنطاق مديرية أمن المنوفية) بمضبوطات بلغت (726,255 طن مواد خام أعلاف) دون بيانات ومجهولة المصدر وغير مسجلة بالمخالفة للقانون.