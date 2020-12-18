ضبط 1195 قضية تموينية خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1195) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (3,15 طن "كبدة – مقطعات لحوم – أسماك ماكريل" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتدوال بالأسواق.. بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (17,32 طن "أستاكوزة مجمدة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة للتجارة) بمحافظة البحيرة.

ضبط (25,000 قطعة "كمامة طبية" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ضبط (مالك مخبز بلدى –بمحافظة البحيرة).. لإستيلائه على فروق الأسعار الناتجه عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، قدرت بمبلغ 562,299 جنيه قيمة فروق الأسعار بينهما.

ضبط (160 طن أسمدة ومغذيات زراعية " اوكسيد الفسفور – جبس زراعى – فوسفات" غير مدون عليها بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات "مجهولة المصدر") .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة للأسمدة الزراعية) بمحافظة البحيرة.

ضبط (34,5 طن أسمدة زراعية – مخصبات زراعية – مواد خام معبأة داخل شكائر وتنكات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر "منتج نهائى – مستلزمات إنتاج") .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

ضبط (30 طن " أعلاف حيوانية" بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة البحيرة.

ضبط ( 40 طن مواد خام معبأة داخل تنكات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج "4,5 طن بويات معبأة داخل عبوات غير صالحة لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها "منتج نهائى") .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مسئول عن مصنع لإنتاج مستلزمات البناء والبويات "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

ضبط عدد (1) قضية "بنطاق مديرية أمن الشرقية") .. بمضبوطات بلغت (17 طن أسمدة زراعية ) بدون بيانات ومجهولة المصدر بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

ضبط عدد (9) قضايا "بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية").. بمضبوطات بلغت (18,728 طن أسمدة – 650 كيلو جرام مبيدات – 77 طن أعلاف ) بدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية).

ضبط عدد (11) قضايا أبرزها ( إدارة منشأة بدون طبيب – أدوية بيطرية بدون بيانات ومجهولة المصدر – بدون ترخيص ) بإجمالى مضبوطات (7.400 طن أدوية بيطرية بدون بيانات مجهولة المصدر) بنطاق مديريات ( الشرقية – القليوبية – الإسماعيلية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.