ضبط 1255 قضية تموينية: بينها استيلاء فران على مليون جنيه لدعم الخبز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (4 أطنان "دواجن" مذبوحة خارج المجازر الحكومية معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة) بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن "دون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (3٫45 طن "كبدة - دواجن") يشتبه في عدم صلاحيتها بحوزة (المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (3٫38 طن "مكرونة – أرز أبيض – سكر حر" – 1120 عبوة زيت طعام دون مستندات مجهولة المصدر مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة) بحوزة (المدير المسئول عن إحدى الشركات لتجارة السلع الغذائية "دون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ضبط (7٫100 عبوة "معسل"مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة – 3٫97 طن "تبغ خام – معسل"مستلزمات إنتاج تحت التعبئة بدون مستندات مجهولة المصدر - 200٫000 بندارول "الدمغة الدالة على سداد الرسوم الجمركية" يشتبه أن تكون مزورة) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المعسل "دون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدي – كائن بمحافظة القاهرة) لاستيلائه على مبلغ (1٫780٫748 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء).

ضبط (مالكة مخبز بلدي – كائن بمحافظة البحيرة) لقيامها بمخالفة تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار واستيلائها على مبلغ( 298٫285 جنيه قيمة فروق الأسعار بينهما طبقاً لتقرير الجهات المختصة.

ضبط (مالك مستودع بوتاجاز – كائن بمحافظة الجيزة) لتصرفه في (14٫119 إسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم ببيعها بأزيد من السعر الرسمي قدرت بـ2٫185٫380 جنيه).