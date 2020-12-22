مشروع لإنشاء معمل هندسة عكسية بتمويل 9 ملايين جنيه في جامعة الإسكندرية

وقّع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية، والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع بناء قدرات معمل الهندسة العكسية لتصنيع قطع الغيار، بتمويل من هيئة العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قدره ٩ ملايين جنيه.

وأشار الدكتور قنصوة إلى أن معمل الهندسة العكسية يعد حجر الأساس في تصنيع قطع الغيار التى تستخدم فى الصناعات الثقيلة وصناعة الغزل والنسيج، ويقوم على خدمة الصناعات المتعلقة بالمجال البحري، كما يسهم فى مواكبة استراتيجية الدولة 2030 لتطوير الصناعات الهندسية.

وصرح الدكتور سعيد علام، أن المشروع يقوم على تنفيذه مجموعة من الأساتذة المتميزين في مجال علوم المواد وهندسة التصنيع وهم الدكتور محمد عبد المنعم ضحا المدرس بقسم هندسة الإنتاج، والدكتور شيرويت الغلمي القائم بأعمال رئيس قسم هندسة الغزل والنسيج، والدكتورة عفاف العوفي رئيس قسم هندسة الغزل والنسيج السابق ووكيل كلية الهندسة جامعة الجلالة، وقال أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعة المصرية اليابانية، وشركة حديد عز الدخيلة.