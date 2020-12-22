القوات المسلحة تحصل على الجائزة الذهبية في الخدمات الطبية المبتكرة

حصل المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، والمستشفى الجوي التخصصي، على الجائزة الذهبية في مجال تقديم الخدمات الطبية الأكثر ابتكارا للعام 2020، وذلك في المسابقة التي تم تنظيمها بالمؤتمر الأفروآسيوي في مجال التأمين الطبي والرعاية الصحية، بمشاركة عدد من الجهات والمنظمات الطبية المتخصصة في ذلك المجال .

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على الاهتمام بالمنظومة الطبية والرعاية الصحية المتطورة والتي تتواكب مع المعايير العالمية.

يذكر أنّ المؤتمر الأفروآسيوي أقيم تحت رعاية الاتحاد الأفريقي الآسيوي، الذي أنشئ عام 1964، وهو أحد المنظمات الإقليمية المسجلة في الأمم المتحدة، ويشارك في عضويته أكثر من 50 دولة على المستوى الأفريقي والآسيوي، ويهدف إلى دعم أنشطة التأمين الطبي والرعاية الصحية، وتعميق التواصل والتعاون بين مقدمي الرعاية الصحية وخبراء المهن الصحية والطبية وهيئات الرعاية الصحية للدول الأعضاء.

وجاءت النتيجة النهائية في المسابقة تتويجا للمنظومة الطبية المتكاملة التي يشملها المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الذي يقدم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة للعسكريين والمدنيين للمصريين ولجميع الجنسيات وفقا لأحدث المنظومات الطبية العالمية، والمستشفى الجوي التخصصي، الذي يعد من أحدث المستشفيات المتكاملة في الشرق الأوسط، كام يعد صرح طبي يعمل به نخبة من أفضل الأطباء في مختلف التخصصات.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، في الحفاظ على الريادة والمكانة الراقية التي وصلت إليها المنظومة الطبية العسكرية، بما يسهم في تنشيط السياحة العلاجية من خلال منظومة طبية متطورة، تلبي الاحتياجات إلى طرق علاجية مبتكرة.

حضر فعاليات المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي جرى تكريمه كشخصية العام على هامش فعاليات المؤتمر، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وعدد من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية والطبية.