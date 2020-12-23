الصحة: 10 قواعد لارتداء الكمامات بشكل صحيح: التزموا فالأعداد بتزيد

أصدرت وزارة الصحة والسكان، 10 قواعد خاصة بارتداء الكمامة بشكل آمن، جاء ذلك بعد تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد، وتحذيرات اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بزيادة الأعداد خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

وقالت الوزارة فى منشور توعوي لها، يجب الحفاظ على غسل الأيدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة، وتابعت الوزارة فى منشورها تأكد من أن الكمامة تغطي الأنف والفم جيدا.

الصحة: لا ترتدوا الكمامة على منطقة الذقن وعدم لمس الجهة الأمامية منها

وأضافت الوزارة فى منشورها أيضا ضرورة الحرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة ولا يجب ارتداء الكمامة على منطقة الذقن فقط، وأشارت الوزارة الى عدم ارتداء الكمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة.

وأوضحت الوزارة أن الكماممة يجب أن تنزع من خلف الأذنين أو الرأس، مشددة على ضرورة عدم نزع الكمامة للتحدث مع الاخرين والتخلص من الكمامة بعد استخدامها فى سلة مهملات مغلقة.

وتابعت الوزارة أنه لابد من عدم اعادة استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخري، لافتة الى عدم مشاركة الاخرين استخدام الكمامة الخاصة بالشخص.

الصحة: ترفع استعدادتها بجميع محافظات الجمهورية بسبب فيروس كورونا

وتستمر وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية وفقا لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لتقليل الإصابة بفيروس كورونا والإطلاع على مستجدات الفيروس من مصادرها الرسمية.