MEED العالمية تمنح أنفاق السويس لقب «مشروع العام» في الشرق الأوسط

حصل عدد من المشروعات القومية المصرية الكبرى على عدد من الجوائز المقدمة من مؤسسة MEED العالمية لأفضل المشروعات المنفذة بالشرق الأوسط، والتي أشرفت على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة، للمساهمة في إنجاز المشروعات القومية العملاقة لتنفيذ الخطط التنموية الشاملة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، واستمرارا لنجاحات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسؤوليتها في الحفاظ على الريادة، من خلال الإشراف على المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركات الوطنية العملاقة.

وحصل مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية على لقب «مشروع العام»، ونُفّذ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع تحالف شركتي كونكورد وبتروجيت، كما حصل مشروعي كوبري روض الفرج وحقل ظهر على جائزتين، ضمن أفضل 7 مشروعات على مستوى الشرق الأوسط، وجرى تنفيذهم بالتعاون مع مكتب محرم باخوم وشركة المقاولون العرب.

وأشادت المؤسسة بمدى الاحترافية التي نفذت بها المشاريع، ومدى الدعم المقدم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنجاز المشروعات بمعدلات أزمنة قياسية، وبمواصفات ومعايير جودة عالمية، وتعد مؤسسة MEED العالمية، المعنية بالمشروعات الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف إلى وضع المعايير والأسس التي يتم من خلالها إبراز أفضل المشروعات التي يتم إنشاؤها حديثا.