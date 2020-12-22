الأرصاد: طقس دافئ على مدار اليوم وبارد ليلا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعض بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء بدء جغرافيا بالأمس، ولكن درجات الحرارة مازالت حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، ونستمتع بطقس دافئ على مدار اليوم، خصوصا مع سطوع الشمس على مدار اليوم، ولكن أثناء ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر يكون هناك انخفاض بدرجات الحرارة وبرودة الطقس على معظم المناطق الشمالية للبلاد، وأيضا بالقاهرة، بينما يكون الطقس شديد البرودة شمال وجنوب الصعيد.

الحرارة الصغرى بسانت كاترين تصل لـ4 درجات

وأضافت «شاكر»، خلال حديثها مع جاكين ماهر، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أن درجات الحرارة الصغرى تصل لـ10 درجات مئوية على شمال الصعيد، مشيرة إلى أن منطقة سانت كاترين تصل درجات الحرارة الصغرى لـ4 درجات مئوية، خاصة أنها منطقة جبلية وتنخفض درجات الحرارة بها بصورة كبيرة.

الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر

وأشارت «شاكر» إلى أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر وتكون كثيفة على بعض المناطق والطرق وتقل الرؤية على بعض الطرق لتصل لأقل من 1000 متر، وخصوصا الطرق الزراعية والطرق السريعة، مناشدة المواطنين القيادة بهدوء على هذه الطرق.

أمطار خفيفة ومتوسطة

وكشفت عن وجود فرص لسقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة الشدة على بعض مناطق من السواحل الشمالية للبلاد وبعض مناطق من شمال الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وهي أمطار من خفيفة لمتوسطة وليس بها قلق أو مشكلات وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

البحران الأحمر والمتوسط معتدلان

وأكدت شاكر أن البحرين الأحمر والمتوسط في اعتدال تام في الأحوال الملاحية وارتفاع الموج يصل من متر ونص لمترين تقريبا ومهيأين تماما لعمليات الصيد والملاحة ولكن خليج السويس تشهد اضطرابا بالملاحة البحرية ويكون هناك ارتفاعا بالأمواج يصل مترين ونصف ولكن البحر الاحمر بصفة عامة يكون معتدل وليس به مشكلات.

وناشدت «شاكر»، المواطنين بمتابعة النشرات الجوية وخاصة طوال فصل الشتاء الذي يعرف عنه التقلبات الجوية وانخفاضات بدرجات الحرارة وأمطار ورياح، ولذلك يجب متابع النشرات الجوية على الموقع الرسمي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت شاكر أنه في حال وجود عدم استقرار بالأحوال الجوية يتم إصدار بيانات ونشرات جوية يتم تحديثها يوميا، ويتم إرسالها لكل الجهات المعنية وغرفة عمليات الدعم واتخاذ القرارت بمجلس الوزراء والمحافظين، وجميعهم يتم التواصل معهم عن طريق التليفون ويتم إرسال التنبؤات لهم، مشددة على أن غرف العمليات بين الهيئة والمحافظات مفتوحة ويكون هناك تواصل تام بينهم ويتم تحديد المناطق وكمية الأمطار ونوعها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.