الأرصاد: الفرصة مهيئة لسقوط الأمطار حتى الخميس.. وشبورة كثيفة صباحا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس يشهد شبورة مائية منذ الأسبوع الماضي، كثيفة على بعض الطرق والمناطق، وهناك مناطق تنخفض فيها الرؤية بشكل كبير ومناطق تكون الرؤية جيدة إلى حد ما، فضلا عن مناطق تصل فيها الرؤية لأقل من 1000 متر وتكون منخفضة جدا، لذلك ينصح بالقيادة بهدوء خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

الطقس دافئ رغم بداية فصل الشتاء أمس

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية صدي البلد، أنّ الطقس ما زال دافئا رغم أنّنا بدأنا أمس رسميا وجغرافيا لفصل الشتاء، إلا أنّ درجات الحرارة ما زالت في المعدلات الطبيعية، وما زلنا نشعر بالدفء أثناء ساعات النهار خاصة مع سطوع أشعة الشمس التي تستمر معنا على مدار اليوم.

أمطار من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية

وتابعت أنّ الشبورة المائية تستمر معنا في الصباح الباكر، والطقس أثناء الليل يكون باردا في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر، مؤكدة أنّ هناك استقرار واضح في الأحوال الجوية على مدار الأيام المقبلة، وستكون الرياح معتدلة على معظم المناطق، مشيرة إلى أنّه ما زال هناك فرص لسقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري «كفر الشيخ، البحيرة، والدقهلية» ولن يكون بها أي مشاكل.

استمرار سقوط الأمطار حتى الخميس

وأشار إلى أنّ الأمطار كلها من خفيفة إلى متوسطة ولا يوجد بها قلق، وسيستمر معنا حتى الخميس المقبل، لافتة إلى أنّ فرص الأمطار مستمرة معنا على هذه المناطق سواء السواحل الشمالية أو الوجه البحري، لافتة إلى أنّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة تصل إلى 21 درجة مئوية أثناء النهار، وأثناء الليل تصل درجة الحرارة لـ13 درجة لذلك نشعر بالبرودة.