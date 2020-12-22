إزالة 10 طوابق من العقار المائل في الإسكندرية

واصل حي غرب الإسكندرية، أعمال هدم عقار كرموز المائل، المكون من 12 طابقا، اليوم، تحت إشراف هندسي، حفاظا على سلامة العقارات المجاورة، وقالت سحر شعبان، رئيس الحي، إن الحي انتهى من هدم 10 طوابق بدءا من الثالث علوي وحتى الأخير، وجاري استكمال أعمال هدم العقار بالكامل حتى سطح الأرض.

يأتي قرار إزالة العقار وفقا لتقرير لجنة مشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والتي وصفته بأنه "قنبلة موقوتة"، ويمثل خطورة داهمة علي أرواح المواطنين.

كانت محافظة الإسكندرية أخلت العقار المكون من 12 طابقا من السكان والمنقولات، بعد حدوث ميل به يقدر بـ 50 سم، ما يهدد حياة المواطنين.

ووفقا لملف العقار بحي غرب، جرى بنائه عام 2014 بارتفاع 10 طوابق، إلا أن مالكه قام في 2017 ببناء طابقين آخرين بالمخالفة للقانون، ودون الأخذ في الاعتبار السلامة الإنشائية.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى تعليمات بتعويض الأسر المتضررة من العقار المائل بوحدات سكنية بمدينة بشائر الخير3، وذلك بعد فحص الحالة الاجتماعية .

وفى إطار تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة فى كل أحياء المحافظة، شنت الأحياء حملات مكبرة للتصدى للبناء المخالف في المهد.

حيث قام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي بحملة مكبرة لازالة أعمال البناء المخالف أسفرت عن إزالة أعمال مخالفة بالعقار ٣٦ ش الوهابي منطقة كرموز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة محمود بريك حملة مكبرة تمكنت من فك شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بالكنج بحري السكه طريق الكافوري وتم التحفظ علي كمية من الاخشاب وكذلك فك شدة خشبية لسقف بالدور الاول علوى بقرية بغداد وتم التحفظ على كمية من الاسمنت بالإضافة إلى فك شدة خشبية لسقف بالدور الاول علوى بقرية بغداد وتم التحفظ على كمية من الاخشاب.

وواصل حي شرق برئاسة محارب هيلع، حملاته المكبرة للتصدي لأعمال البناء في المهد حيث تمكنت الحملة من إيقاف أعمال مخالفة بالدور الثالث عشر بالعقار الكائن شارع النصر منطقة سموحة والتحفظ علي المعدات المستخدمة وكذلك فك شدة حشبية بالدور الخامس علوي بالعقار الكائن ش المواسير الموظفين.