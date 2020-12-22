بخلاف المسحة.. 6 تحاليل للاطمئنان على نفسك في موجة كورونا الثانية

تزامنًا مع تحذيرات الحكومة مع الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا، والارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات وفقًا للبيان اليومي الذي تصدره وزارة الصحة، أصبح الاطمئان على الصحة والتأكد من خلوك من أي عدوى محتملة بالفيرس أمر ضروري، خاصة مع بدء فصل الشتاء رسميًا وتشابه أعراض «كوفيد-19» مع أعراض الإنفلونزا الموسمية.

وبخلاف المسحة المتعارف عليها للتأكد من سلبية أو إيجابية الإصابة بالفيروس، فإنّ هناك عددًا من التحاليل والفحوصات يمكنك أن تطمئنك على مدى فاعلية جهازك المناعي يمكنك إجراؤها وتتمثل في الآتي:

CBC

وهو عبارة عن تحليل صورة الدم كاملة، إذ يساعد إجراء التحليل في اكتشاف العديد من الأمراض والاطمئنان على الصحة العامة وقوة المناعة، إذ يشمل نسبة الهيموجلوبين في الدم والصفائح الدموية وعدد كرات الدم الحمراء والبيضاء، ولا يتطلب من المريض أي تحضيرات قبل إجراءه، ويمكن أن يكشف تحليل CBC عن احتمالية وجود عدى للإصابة بفيروس كرونا أم لا.

WBC

ويجرى تحليل WBC كريات الدم البيضاء في كثير من الأحيان ضمن سلسلة فحوصات أخرى خاصة بالمناعة ونسبة كرات الدم البيضاء في الجسم، إذ تشير ارتفاع نسبة كرات الدم في الجسم إلى احتمال وجود عدوى أو مشكلة بالجهاز المناعي للإنسان.

CRP

ويتم إجراء تحليل CRP للتأكد من صحة الجسم بشكل عام، وعدم إصابته بأي نوع من أنواع الالتهابات والعدوى، والحالات الصحية الأخرى المتنوعة.

تحليل الأجسام المضادة

وذلك عن طريق قياس مستويات الإميونوجلوبيولينات في الدم، إذ يحتوي الجسم على 5 أنواع مختلفة من الأجسام المضادة، والمعروفة أيضًا باسم الجلوبولين المناعي، وهم: IgA, IgM, IgG, IgE & IgD، ويشير اختصار Ig إلى الجلوبولين المناعي أو الجسم المضاد، ويكون لكل جسم مضاد وظيفة مختلفة، من خلال إجراء هذه التحاليل يمكن تشخيص المريض من العدوى الفيروسية أو البكتيرية أو الاضطرابات الالتهابية أو أمراض المناعة الذاتية.

تحليل «lymphocytes «Lym

ومن خلال إجراء هذا الاختبار، يتم فحص عدد اللمفاويات في الدم، وهي المعروفة بأنّها خلايا دم بيضاء تلعب دورًا هامًا في جهاز المناعة.

تحليل خلل المناعة ANA

ويسهم هذا التحليل في التعرف على طبيعية وقدرة الجهاز المناعي في الدفاع عن الجسم من تعرضه لأي مشكلة خاصة بالمناعة، كما يسهم في التعرف على نسبة الأجسام المضادة في جسم الإنسان والتعرف على طبيعتها.