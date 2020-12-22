يحيى زكي: نركز على توطين الصناعات بمنطقة قناة السويس الاقتصادية

قال المهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الاجتماع الذي عقد أمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، كان فرصة جيدة لمناقشة استراتيجية المنطقة الاقتصادية في الفترة 2020-2025 والتركيز على توطين التكنولوجيا والصناعات بهدف إحلال الواردات وسيكون هناك صناعات مستجدة في المنطقة لخدمة المستثمرين وخدمة الناتج المصري المحلي.

إحلال الواردات

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان فرصة لمناقشة الاستراتيجية والأمور المتعلقة بإصدار اللوائح وهذه الاستراتيجية التي تساعد في توطين الصناعات، شارحا أن إحلال الواردات يبدأ من المنتج التام وحتى المشروعات التي نزيد بها نسبة المكون المحلي ونقل المعرفة وتشغيل العمالة في فترة زمنية صغيرة لزيادة المكونات المحلية بالمشروعات، مما يساعد في إحلال الواردات التي يتم استيرادها.

14 قطاع لتوطن الصناعات

وتابع زكي أن الاجتماع ناقش تهيئة مناخ الاستثمار في ظل الظروف العالمية التي تتغير بشكل كبير، «لازم نتواءم مع التحدي الكبير الذي يمر به العالم، ولا بد أن تكون مصر من الدول التي تهتم بتوطين صناعتها»، شارحا أنه تم استعراض 14 قطاع جاري العمل على توطين الصناعات بهم أمام الرئيس بالأمس، وهي قطاعات لها الأولوية أهما عربات الجر الكهربائي للقطارات، وإنشاء مصنع لتجميع عربات الجر كهربائي يخدم احتياجات الدولة المصرية وسيمكن مصر من تصدير هذا المنتج للمناطق الإقليمية ولن يتم إنتاج هذا المنتج بشكل كامل ولكن سيبدأ بنسبة 25% مكون محلي، ونقترب من 50% خلال سنوات قليلة».

وأكمل زكي، أنه سيتم الإعلان عن الفرص الاستثمارية في كل قطاع من القطاعات الـ14 أولا بأول.