ربيع: عدد سفن قناة السويس لم يقل في جائحة كورونا.. والإيرادات زادت

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن سبب فوزه بجائزة الإنجاز المتميز التي حصل عليها من قبل شركة SEATRADE، قائلا إنّها شركة عالمية، منحته الجائزة تقديرًا لجهوده التي قدمتها الهيئة خلال العام الحالي 2020، الذي شهد الكثير من الصعوبات في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، والعديد من الإجراءات الاحترازية المختلفة، لافتًا إلى أنّه رغم المشكلات والأزمات التي مرت بها مصر مؤخرا، إلا أنّ عدد السفن التي تمر بالقناة لم يقل عن العام الماضي، بل على العكس تمامًا شهد 2020 زيادة واضحة في الإيرادات.

قناة السويس نجحت رغم أزمة كورونا

وأضاف ربيع، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي حسام الدين حسين، أنّ الهيئة وافقت على تبادل الأطقم والبحارة على مدار العام لمكافحة أزمة فيروس كورونا، وجاء الإجراء من قبل الهيئة بشكل إنساني لمساعدة العاملين بها، وكان أحد أسباب حصول الهيئة على الجائزة، لافتًا إلى أنّ قناة السويس هي الوحيدة التي حققت نجاحات في ظل الظروف الصعبة التي عاشها الجميع على خلفية تفشي فيروس كورونا.

نعمل منذ عام للوصول لمستوى عالمي

وعن ممثل جمعية أصدقاء ديليسيبس، وبحث سبل التعاون معها في أعمال متحف قناة السويس، قال إنّ الهيئة تعمل منذ عام من أجل الوصول إلى مستوى عالمي، وتم عقد الكثير من الاجتماعات مع الجمعية، وكانت دائما تثمن ما نقوم به من جهود، ووعدونا بمساعدتنا ومنحنا المقتنيات الموجودة في فرنسا مثل بعض الوثائق الهامة التي خرجت في مصر».

وأوضح أنّ الجمعية سترمم بيت ديليسيبس الملحق بمبنى المتحف، إذ يحتوي على مكتبه والغرفة التي كان يعيش فيها، حتى يخرج البيت على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنّ المتحف مكون من طابقين بواقع 22 قاعة عرض، ويضم جميع المقتنيات الأصلية التي تخص الهيئة، وتماثيل لكل من شارك وساهم في أي شيء يخص القناة، مثل الراحل جمال عبدالناصر والخديو إسماعيل وديليسيبس، وجار تدشين أكثر من قاعة للمؤتمرات والاحتفالات، ويتوقع افتتاحه في مايو أو يونيو 2021.