متحدث «قناة السويس» يكشف موعد انتهاء التخفيضات الحالية لعبور السفن

قال جورج صفوت، المتحدث باسم ">هيئة قناة السويس، إن منح التخفيضات علي حافلات البترول يُعد أحد المحاور الرئيسية التي طبقتها قناة السويس منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، نظرًا لتأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، فكان لابد من مواجهة هذة الأزمات بالتخفيضات والتسويق المباشر الذي بدأت فيه الهيئة منذ بداية الأزمة، موضحًا أن هذة التخفيضات لها موعد محدد للانتهاء وهو شهر 6 القادم وستكون هناك تخفيضات قادمة بعد ذلك.

التخفيضات على حافلات البترول يستهدف تعزيز معدلات العبور من القناة

وأضاف «صفوت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس شكل مجموعات العمل وعملوا على إجراء لقاءات مباشرة مع ">الخطوط الملاحية والتوكيلات الملاحية لمعرفة التحديات التي تواجهنا في المرحلة القادمة وتقديم حلول لها، وقرار التخفيضات على حافلات البترول يستهدف منة تعزيز معدلات العبور من خلال قناة السويس، مؤكدًا ارتفاع حركة التجارة داخل القناة بالإضافة الي زيادة عدد السفن من 9114 سفينة في النصف الأول من عام 2019 لـ9945 سفينة في النصف الأول من 2020 وزيادة حركة التجارة بشكل ملحوظ.

حالة من الركود العالمية بسبب أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط

وأوضح المتحدث باسم هيئة قناة السويس، أنه توجد حركة ركود عالمية بسبب أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط، منوهًا بأن التخفيض على حافلات البترول يشمل السفينة التي تتعدى حمولتها 250 ألف طن والناقلات العاملة بين الخليخ العربي والأمريكي والناقلات التي بين آسيا وأمريكا والناقلات القادمة من شمال غرب أوروبا إلى آسيا، وهذة التخفيضات لها موعد محدد للانتهاء وهو شهر 6 القادم وستكون هناك تخفيضات قادمة بعد ذلك.