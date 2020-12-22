بدء تطبيق قرار رفع الغياب في المدارس بسبب كورونا.. الدراسة مستمرة لـ10 يناير

بدأت الآلاف من المدارس الحكومية والخاصة بجميع محافظات مصر على مستوى الجمهورية اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، برفع غياب الطلاب كإجراء لحمايتهم وكل من يعمل بالمنظومة التعليمية من فيروس كورونا، مع استمرار الدراسة حتى 10 يناير المقبل قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابات لجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، للتأكيد على عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك، موضحة أن الترم الأول من العام الدراسي 2020-2021، مستمر حتى 10 يناير المقبل.

وزير التعليم: العملية التعليمية خلال الأسابيع الأولى من بدء العام الدراسي الجديد سارت بصورة طبيعية ومنتظمة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن العملية التعليمية خلال الأسابيع الأولى من بدء العام الدراسي الجديد سارت بصورة طبيعية ومنتظمة، مشيرا إلى أنه قرر رفع الغياب من جميع المدارس سواء الحكومية أو الخاصة آخر ثلاثة أسابيع من الصف الأول، حتى تتمكن المدارس بمختلف محافظات الجمهورية من التجهيز والاستعداد التام لعقد امتحانات الترم الأول لجميع صفوف النقل، والمنتظر أن تبدأ فى 10 يناير المقبل.

شوقي: نجحنا فى إخراج الترم الأول من العام الدراسي الجديد بصورة ممتازة.. والوضع الصحى بالمدارس مستقر

وأضاف شوقي، فى تصريحات لـ"الوطن"، بأن وزارة التربية والتعليم نجحت فى إخراج الترم الأول من العام الدراسي 2020-2021، بصورة ممتازة، لافتا إلى أن حماية الطلاب من خطر العدوى من فيروس كورونا داخل المدارس كانت من أهم أولويتنا، موضحا أن الوضع الصحى بجميع المدارس مستقر للغاية، حيث وصل عدد الطلاب الحاضرين بمختلف المراحل التعليمية بالمدارس إلى 98%.

وزير التربية والتعليم: القنوات التعليمية مفيدة جدا لجميع الطلاب ويجب متابعتها

ونوه وزير التربية والتعليم، إلى أنّ القنوات التعليمية مفيدة جدا لجميع الطلاب، ويجب متابعتها من الكل، مشيرا إلى أنّ القنوات التعليمية للطلاب في الصفوف الأولى تخاطب أولياء الأمور بشكل أكبر، لمساعدة الطلاب في التدريس والمتابعة في المنزل، كونها تقدم أفضل التقنيات لطلاب الثانوي العام من أفضل الخبراء من المركز القومي للامتحانات والمناهج حتى يتعرف الطلاب على أسلوب التقييم الجديد في الثانوي العام وكيف يذاكر الطالب لمعرفة مخرجات التعلم، من خلال حصص مصنوعة بشكل مختلف.

شوقي: جميع اللجان بمختلف محافظات الجمهورية ستخضع لعمليات تعقيم وتطهير قبل بداية الامتحانات

وأشار شوقي إلى أن جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية ستخضع لعمليات تعقيم وتطهير قبل بداية الامتحانات، لتوفير الحماية الكاملة للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، مؤكدا أنه سيتم تطهير دورات المياه واللجان الفرعية والمقاعد الخشبية، إضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجنة الواحدة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أنه لا يوجد أى قرارات بترحيل مواعيد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.