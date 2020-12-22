حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23-12-2020

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للدفء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

ووفقًا للبيان الذي أصدرته هيئة الأرصاد قبل قليل، يتوقع أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد؛ إذ تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع الخبراء أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة «20% تقريبًا» على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتكون خفيفة «30% تقريبًا» على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب غربًا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 13

وداي النطرون 20 14

طنطا 20 12

شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 13

بلطيم 20 14

مطروح 18 12

السلوم 18 12

سيوة 19 09

بورسعيد 20 15

دمياط 19 14

الزقازيق 20 13

المنصورة 20 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 20 12

رأس سدر 21 12

نخل 19 04

نويبع 24 18

طابا 18 11

كاترين 20 05

الطور 22 13

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 22 08

أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 25 10

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

إدفو 27 12

أبوسمبل 26 12

الوادي الجديد 26 08

شلاتين 28 18

أبورماد 27 18

حلايب 26 19

رأس حدربة 27 19