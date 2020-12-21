الأرصاد الجوية: هذا الشتاء لن يكون الأكثر برودة

نفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ما تردد من أقاويل مؤخرا، بأن الشتاء هذا العام سيكون الأكثر برودة، قائلة: «كل شتاء تقريبا، بنسمع إنه هيكون الأكثر برودة، وشتاء قارس»، وبالطبع كل هذه المعلومات غير صحيحة، فلدينا في الهيئة، إدارة متخصصة بالتنبؤات الفصلية، يتم فيها عمل تنبؤات لفصل كامل، كالشتاء والربيع، ولكن هذه التنبؤات بتكون عبارة عن متوسطات لدرجات الحرارة أو متوسطات لكميات الأمطار، وليس تحديد إذا كان هذه الفصل الأكثر برودة أو الأكثر حرارة، وفي الغالب لا تتعدي نسبة دقة هذه التنبؤات 30% أو 40%، والتنبؤات الفصلية لن تكون دقيقة بنفس مقدار التنبؤات التي تصدرها الهيئة والخاصة بالـ 72 ساعة القادمة، فكل ما فترة التنبؤ بتقل، كل ما دقة التنبؤ بتزيد، لدرجة إن نسبة دقتها وصلت لأكثر من 95% في الفترات السابقة.

الأرصاد تنصح المواطنين بالملابس الثقيلة

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، أن فصل الشتاء متعارف عليه أنه يشهد انخفاض درجة الحرارة أثناء الليل والنهار، ولهذا ننصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، بالأخص خلال الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من النهار، موضحة أن فصل الشتاء يكون أكثر استقرارا من فصل الخريف، الذي يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويصاحب ذلك أمطار ونشاط للرياح، وتحرص هيئة الأرصاد دائما على إبلاغ المواطنين بتوقعاتها لحالات الجو، ويتم نشرها بكل وسائل الإعلام.

وتابعت: لهذا تنصح هيئة الأرصاد المواطنين أيضا خلال فصل الشتاء بمتابعة النشرات الجوية، والابتعاد عن الشائعات والمعلومات المغلوطة.

شبورات مائية

وأوضحت أن فصول الشتاء تشهد أيضا شبورات مائية كثيفة في الصباح الباكر، بالأخص على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، ولهذا ننصح المواطنين بالهدوء التام في قيادة سياراتهم، أثناء تكون الشبورة المائية، وفي بعض الأحيان يتم إغلاق الطرق تماما، وفي هذه الأحوال ننصح بالتوقف على جانب الطريق حتى تتحسن الرؤية وتقل كثافة الشبورة.

أسبوع شتاء دافئ

وأشارت «شاكر» إلى أن درجات الحرارة الآن في معدلاتها الطبيعية، ومن المتوقع أن نستمتع خلال هذا الأسبوع بشتاء دافئ، بدون أي مشاكل فقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري، وما عدا ذلك الجو سيكون مستقرا على جميع أنحاء البلاد.