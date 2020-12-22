ضباط الشرطة دفعة 2015 يهدون ناصر العام 2 تروللي لخدمة المرضي

أهدت دفعة عام 2015 من ضباط الشرطة 2 ترولي لنقل المرضى بمستشفي ناصر العام مساهمة منهم في تقديم خدمة طبية للمرضى المترددين على المستشفى.

وأعرب الدكتور محمد ناجي، مدير المستشفى، عن خالص شكره للضباط ودورهم في خدمة الوطن، ودعم المجال الصحي في الوقت الذي تواجه فيه الدول حربا شرسة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أنه بالفعل استلم المستشفى السريرين بتكلفة 25 ألف جنيه لخدمة المرضى والتسهيل على العاملين بالمستشفى حيث توجه بالشكر لدفعة ضباط الشرطة 2015 على هذه اللفتة، مؤكدا أن جميع أطياف الشعب المصرى يدا واحدة خلف شرطتهم وقواتهم المسلحة، ومقدما الشكر أيضا للجيش الأبيض على ما يبذلونه من جهود لخدمة المرضى، واضاف ناجي أنه في وقت سابق اهدت دفعة ضباط الشرطة 2001 المستشفى 20 ماكينة غسيل كلوي صناعي.