رئيس "نجع حمادي": صاحب واقعة غلق فمه بقفل رفض محلا وطالب بكشك

قال عبداللاه خبير، رئيس مجلس مدينة نجع حمادي، إن صاحب واقعة غلق فمه بقفل حديدي داخل مجلس مدينة نجع حمادي، أمس الإثنين، احتجاجا على عدم منحه "كشك" رفض عرضا لمنحه محلا في عقارات الترعة الضمرانية، واشترط منحه كشكا في مكان معين قام بتحديده.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم، إنه على غير المتوقع رفض صاحب الواقعة محلا في المنطقة المذكورة، وأصر على منحه ترخيص كشك في منطقة يعيش فيها، وبعد دراستها تبين صعوبة منحه الترخيص.

وأضاف أن المجلس كلف لجنة بالمعاينة في منطقة مجمع الألومنيوم وتم بالفعل معاينة مكانين لوضع الكشك ويجري حاليا المفاضلة على مكان بين المنطقتين، لافتا إلى أن الوحدة المحلية لمجلس المدينة لا تتوانى عن تنفيذ طلبات الحالات الإنسانية.

وأشار "خبير"، إلى أن ما حدث أمس من قبل الشاب غير مقبول، وأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه، وأنه تدخل في النهاية لوجود نية لمساعدته: "التقينا به ووعدناه بمنحه كشكا بعد رفض محل تجاري في الضمرانية".

وأثار مشهد الشاب داخل مجلس المدينة، غضب الموظفين والمواطنين، لقسوته حيث قام بثقب شفتيه بآلة حادة ووضع قفل حديدي، رافضين ما فعله وأن هناك طرقا أخرى للمطالبة.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بقيام جمال رفعت 33 عامًا، بإغلاق فمه بقفل حديدي، فضلا عن الاعلان عن إضرابه عن الطعام والشراب، داخل الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة نجع حمادي، لحين توفير الكشك الذي طلبه، ليستطيع الإنفاق على أسرته.