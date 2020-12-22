الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار في 6 أيام: خفيفة تمتد للقاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر قبل قليل، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة على مستوى البلاد من غد الأربعاء الموافق 23 ديسمبر الحالي، وحتى يوم الاثنين الموافق 28 من الشهر ذاته.

يوم الأربعاء 23 ديسمبر

يتوقع الخبراء تساقط أمطار خفيفة «20% تقريبًا» على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، فضلا عن أمطار خفيفة «30% تقريبًا» على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس 24 ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «40 تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتكون خفيفة «30% تقريبًا» على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتتكوّن شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 25 ديسمبر

أما يوم الجمعة فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت 26 ديسمبر

ويتوقع الخبراء تساقط أمطار خفيفة «40% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع تكوّن شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأحد 27 ديسمبر

من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتتكوّن الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الاثنين 28 ديسمبر

تتكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.