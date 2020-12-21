مصري حصل على اللقاح الصيني: لا أشعر بأي أعراض وكنت متخوفا في البداية

استعرضت الإعلامية إيمان الحصري، خبرًا عن تلقي أول مواطن مصري في البحرين لقاح كورونا الصيني، وسط الحديث عن وجود تكهنات عديدة حول هذا اللقاح في الفترة الأخيرة.

وقال رامي لبيب، أول مواطن مصري يحصل على اللقاح الصيني في البحرين، إنه حصل على اللقاح من خلال التواصل مع وزارة الصحة بالبحرين، حيث إن وزارة الصحة في البحرين قامت بطرح رابط إلكتروني من أجل التسجيل في الحصول على اللقاح، وتم التواصل معه، وتحديد موعد من أجل حصوله على اللقاح، منعًا لحدوث تزاحم بين المواطنين، وبالفعل ذهب وحصل على اللقاح، ومن المقرر أن يحصل على جرعة أخرى خلال أسبوعين آخرين، مؤكدا أنه لا يشعر بأي أعراض.

المصري: حينما وجدت ملك البحرين حصل على اللقاح اطمأن قلبي

وأضاف «لبيب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه كان متخوفًا من الحصول على لقاح كورونا الصيني، خاصة أنها أول مرة يسمع عن وجود علاج لفيروس كورونا ويساعد في حماية المواطنين من الفيروس، ولكنه حينما وجد ملك البحرين حصل على اللقاح اطمأن قلبه وذهب للحصول على اللقاح هو وعدد من المصريين هناك.

مصري حصل على لقاح كورونا: لا أشعر بأي أعراض نهائيا

وتابع، «أنا مش حاسس بأي أعراض مثل ما يتردد والموضوع طبيعي ومن المفترض أن أروح كمان أسبوعين آخد جرعة تانية، ومش حاسس بأي أعراض حتى الآن، وبقول للمصريين اطمنوا، وبدعوا كل المصريين المتواجدين في البحرين للتسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا الصيني من البحرين، لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، وأنا لسه مستني أسبوعين عشان آخد الجرعة الثانية ولو فيه أي حاجة هقول».