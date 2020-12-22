جامعة الملك سلمان الأهلية: استقبال 32 طالبا من "المنحة الرئاسية"

قال الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إنه جرى استقبال 32 طالب وطالبة من المتميزين، ضمن المنحة الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رئيس جامعة الملك سلمان، أن الجامعة سلمت المنح للطلاب، في حفل مهيب بمقر الجامعة بمدينة رأس سدر، في حضور الدكتور محمد شعيرة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وعدد من أعضاء المجلس، وممثلين عن وزارة التعليم العالي، وممثلين من محافظة جنوب سيناء، وعدد من الشخصيات العامة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، عبر تعقيم وتطهير مقر الجامعة يوميًا عقب انتهاء الدراسة، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب، والأساتذة وكافة العاملين بالجامعة.

وأوضح أن إجمالي عدد المنح الرئاسية التي وجه الرئيس بمنحها لطلاب الجامعات الأهلية بلغ 100 منحة، وحظيت جامعة الملك سلمان بعدد 32 منحة من هذه المنح، وتتمثل في التكفل بكافة المصروفات الدراسية للطلاب خلال فترة دراستهم بالجامعة بشرط المحافظة على التفوق كل عام.

وأشار إلى أن بعض البنوك المصرية وعدد من الشركات الأجنبية تكفلت بعدد من المنح لدفع العملية التعليمية بالجامعة، والمساهمة في تحقيق أهدافها للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي في مصر، إضافة إلى دعم الطلاب المتفوقين .