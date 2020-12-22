«غرفة الدواء»: نتوقع توفير مصل كورونا للمواطنين خلال أيام

توقع الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، صاحب سلسلة صيدليات العزبي، توفير مصل كورونا للمواطنين خلال أيام، مشيدا باهتمام القيادة السياسية والحكومة بالملف الصحي، وعدم إدخارها جهدا فيما يخص الحفاظ على صحة وسلامة وأراوح المواطنين.

العزبي: وزارة الصحة ستكون المسؤولة عن توزيع المصل

وأضاف «العزبي» في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح أحدث فرع لصيدليات العزبي بمركز «سيتي ستارز»، التجاري، أن وزارة الصحة ستكون المسؤولة عن توزيع المصل وتقديمه للجمهور.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الدواء، أن سلسلة الصيدليات تواصل التوسع في سوق الدواء في مصر، بوجود أكثر من 180 صيدلية في جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أنه من المقرر افتتاح 40 فرعا جديدا خلال العام المقبل.

وكشفت «العزبي» عن تأسيس شركة مساهمة جديدة، بهدف تنفيذ الخطة التوسعية، وتطوير وتحديث الخدمات المقدمة للعملاء، ودعم مساندة العاملين خلال الفتره المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الساداتي، نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، إن خطوة تأسيس شركة مساهمة تأتي فى إطار خطة الشركة نحو التوسع داخليا، فضلا عن دعم العاملين فى المؤسسة من خلال برامج تحفيزية، قائلا: «لم نستغن عن عامل واحد خلال أزمة كورونا، ولن يحدث ذلك مستقبلا، ولدينا خطة لدعم وتحفيز الموظفين خلال الفترة المقبلة".

وأضاف «الساداتي» أن صيدليات العزبي ستطلق تطبيقا جديدا مع بداية العام الجديد، لتسهيل عملية شراء الدواء والمستلزمات التي توفرها الصيدليات عبر الهواتف المحمولة، وكذلك البريد الإلكتروني.

وأشار رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إلي أن التطبيق الجديد سيمكن الجمهور من تحميل الوصفات الطبية وإرسالها في ثوان معدودة، ليصل العلاج بشكل مباشر للعملاء.

وكانت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، قالت في تصريحات سابقة، إن مصر أبرمت اتفاقيات دولية لتصنيع اللقاح الصيني، بهدف توفير جرعات تكفي 20 مليون مواطن، كما تم التواصل مع عدة شركات أنتجت أمصال أخرى، من بينها استرازينيكا.