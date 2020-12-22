المهندسين: دراسة اكتوارية لزيادة المعاش وعروض لاستغلال مشروعات النقابة

عقد المكتب الفني لنقابة المهندسين برئاسة الدكتور حماد عبدالله، اجتماعا موسعا، حضره أعضاء مجلس النقابة المنضمين حديثا للجانه، ومجموعات العمل بالمكتب الفني، وناقش الاجتماع، عدة محاور شملت تعظيم ممتلكات واستثمارات ومكاسب النقابة، والالتزام بأنسب طرق الإدارة لتلك المشروعات والاستثمارات، وفصل الملكية عن الإدارة وضمان سريان المشروعات والاستثمارات بالصورة المرجوة، من خلال إنشاء شركة قابضة لاستثمارات النقابة العامة، وطرح أسهم الشركات التابعة للاكتتاب العام بين مهندسي مصر وموظفي نقابة المهندسين وفروعها بالمحافظات في تغطية هذا الاكتتاب، لضمان استمرار الشركة.

وأكد الدكتور حماد عبدالله، أن الاجتماع يهدف إلى وضع تصور للمرحلة المقبلة نحو دراسة ثلاثة محاور أخرى أولها الدراسة الاكتوارية للمعاشات، بهدف رفع قيمة المعاش للمهندسين، مشددة على الاستفادة من الدراسات التى تمت سابقا، موضحا أن المحور الثانى يتمثل فى إعادة هيكلة مؤسسة النقابة، فيما كان المحور الثالث هو إنهاء العروض TOR للمشروعات التى تم دراسة موقفها.

مشروعات عمل للمجمع الصناعي ومصنع المكرونة

وأشار رئيس المكتب الفنى، بحسب بيان عن النقابة، أنه تم العمل من خلال مجموعات العمل التي شكلها المكتب الفني لدراسة عدة مشروعات للنقابة منها المجمع الصناعي بكفر ربيع بالمنوفية، ومصنع المكرونة بالاسماعيلية، وأرض سيتى ستارز ومشروع مستشفى المهندسين ببدر بهدف الاستغلال الأمثل لتلك الأصول حتى تدر عائد على النقابة، موضحا أنه بعد دراسة العرض المقدم بخصوص استغلال أرض سيتى ستارز كجراج أتضح أن المبلغ المطلوب لتجهيز الجراج ما يقرب من 17 مليون جنيه، وان العائد السنوى بعد التجهيز ما يقرب من 3 مليون جنية سنويا، ويعد عائد غير مجدي اقتصاديا، والأفضل البدء فى إجراءات الطرح للمطورين العقارين.

وزير الكهرباء يقدم دراسات وخبراء اكتواريون

وأشار حماد، إلى أنه تم الاتصال بوزير الكهرباء، مثمنا تعاونه بتقديم ما لديه من دراسات، وخبراء اكتواريون، وهي دراسات كانت قد تمت في وقت كان يشغل وكيل اول نقابة المهندسين، بحسب البيان، كما تم الاتصال مع الدكتور صفوت النحاس، لكي يشارك بمجموعة عمل اعاده هيكله المؤسسه النقابيه ووافق علي تولي هذا الملف مع مجموعة العمل واللجان المختصه بالنقابة.

وبدوره استعرض الدكتور مهندس ابراهيم فوزي، وزير الصناعة الأسبق وعضو المكتب الفنى ورئيس مجموعة عمل المصنع، ما توصلت إليه المجموعة فيما يتعلق بمصنع المكرونة بالاسماعيلية، مشيرا الى انه تم عقد أكثر من اجتماع مع الاطراف المعنية بالأمر، وانه يجرى التفاوض مع شركة بوهلر بعد تقديم العرض النهائى من قبل مجموعة عمل مصنع المكرونة حيث تم مناقشة فنية للعرض المقدم من الشركة لاعادة تأهيل خطى انتاج.

وأضاف أنه تم مناقشة إعادة تأهيل خط الإنتاج الثالث والخاص بانتاج الشعرية الملفوفة، موضحا أن الاتجاه هو تحمل مؤجر المصنع لتكاليف الإصلاح وإعادة التشغيل وخصمها من القيمة الإيجارية حتى لا تتحمل النقابة أي تكاليف.

من جانبه، أشار الدكتور مهندس شريف حماد، رئيس لجنة المستشفى، إلى أن اللجنة تتواصل مع الدكتور هاني سري الدين للوقوف على الإجراءات اللازمة والمدد الزمنية لإنشاء الشركة المساهمة لمشروع المستشفى وإجراء الاكتتاب العام لجموع المهندسين وموظفى النقابة موضحا أنه تم التوصية بضرورة سرعة التعاقد مع PWC وكذلك البدء في إنشاء الشركة المساهمة الخاصة بالمشروع.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس سيف أبوالنجا عضو المكتب الفني، أن التمويل الذاتي للمستشفى حلم يصعب تحقيقه لذا تم الانتقال من نهج التمويل الذاتي للمستشفى إلى الاستثمار، مشددا على أن المستشفى فريدة من نوعها طبقا لحاجات المجتمع والمهندسين، مضيفا «نحن أمام تجربة ليست سهلة ولكن طموحة ونتبع الأسلوب والتفكير العلمي».