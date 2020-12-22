وكيل زراعة دمياط يتابع أعمال تطوير مراكز الألبان

أجرى المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط والمهندس سالم البقري، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية، جولة تفقدية، اليوم، للمرور على مراكز تجميع وتصنيع الألبان، لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير مراكز تجميع وتصنيع الألبان.

وقال مدير عام الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة إن المحافظة تضم 4 مركز لتجميع الألبان بقرية البستان ومراكز الروضة والظهرة وأولاد خلف بدائرة فارسكور، لافتا إلى أن تلك المراكز تقوم بتجميع الألبان وتوريدها للمصانع و الشركات الكبرى، ويبلغ متوسط إنتاج المراكز يوميا في فصل الصيف 4 أطنان و7.5 طن في الشتاء.

وأضاف أن المدرية أصدرت أول ترخيص لمركز تجميع البستان، بعد تحقق شروط الترخيص المتمثلة في الحصول على "رخصة الوحدة المحلية، رخصة حماية الأراضي والبناء قبل عام 2020 م مع تقديم صورة البطاقة الشخصية، وما يثبت الملكية".

وتفقد وكيل الوزارة محلات بيع الأعلاف بنواحي مركز كفر سعد، ووجّه إلى ضرورة تشديد إجراءات الرقابة والمتابعة على كافة الأنشطة الزراعية بنطاق المحافظة وتطبيق القانون بكل حزم وشدة على المخالفين.

كما تفقد مزرعة الإنتاج الداجني بعزب العرب التابعة للتعاون الزراعي وذلك لمتابعة دورة الإنتاج الحالية حيث أكد على إهتمامه البالغ بتطوير المشروعات التابعة للمديرية وتكثيف إنتاجها.

وشهدت دمياط تحويل 4687 فدانًا من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، على نفقة المزارعين، حيث قامت مديرية الزراعة بتوعيتهم بفوائد المنظومة الجديدة للري الحديث في تخفيض تكاليف الإنتاج من الأسمدة والتقاوي والمبيدات ومكافحة الحشائش والأمراض، وأيضاً ترشيد المياه مع زيادة الإنتاجية ومساحة الأرض، نتيجة لإلغاء المساقي والحدود.

و قال وكيل الزراعة بعض المزارعين تقدّموا بطلبات للتحول للري الحديث، بديلاً عن الغمر لنحو 723 فدانًا وتم رفع الإحداثيات لهذه المساحات وإرسالها إلى وحدة تطوير الري الحقلي بالوزارة لعمل تصميمات التنفيذ وبالتالي يكون إجمالى مساحات الري الحديث بالمحافظة 5410 أفدنة.