أسعار الإقامة في فنادق المدن الساحلية لو هتسافر في الكريسماس

يفضل الكثير من المصريين الاحتفال بـ رأس السنة الجديدة بعيدًا عن القاهرة وزحامها، ليبدأ البعض البحث عن أفضل الفنادق والمنتجعات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط مثل الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، لاختيار أفضلها ومقارنة الأسعار لقضاء عطلة مميزة سواء مع الأهل أو الأصدقاء.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» أسعار الإقامة بالفنادق في الكريسماس خاصة الحاصلة على الشهادة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، بعد استيفائها ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

أولًا: فنادق شرم الشيخ

أسعار الإقامة في فندق سنساتوري

يقع الفندق في شرم الشيخ، ويشمل مسبحًا داخليًا وخارجيًا وشاطئ خاص، كما يوفر إمكانية استخدام الواي فاي المجانية في المناطق العامة.

الفندق محجوز بالكامل خلال الفترة من 25 وحتى 30 ديسمبر، ويمكنك الحجز لمدة ليلة واحدة من 27 إلى 28 ديسمبر بسعر 1758 جنيهًا في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق صن رايز أريبيان بيتش

يقع منتجع صن رايز أرابين بيتش بجوار شاطئه الخاص في منطقة شاركس باي الشهيرة، وهو محاط بالحدائق ويقدّم مجموعة متنوعة من المرافق، ويضم مكان الإقامة 6 مطاعم ذات قائمة مأكولات، إضافة إلى خدمة الواي فاي المجانية.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 6354 جنيهًا للفردين في الغرفة المزدوجة لمدة 4 ليالِ.

أسعار الإقامة في فندق فور سيزونز

يقع منتجع فور سيزون شرم الشيخ في شرم الشيخ بجانب تلال البحر الأحمر، ويضم 4 مسابح و5 مطاعم و3 صالات وسبا، ويمكن للضيوف الاستفادة من أنشطة الغوص والغطس المتوفرة في الموقع.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 11096 جنيهًا لمدة 3 ليالِ للفردين في الغرفة المزدوجة المطلة كليًا على البحر، أما الغرفة المطلة جزئيًا على البحر تبلغ 8100 جنيه.

أسعار الإقامة في منتجع سان جورج

يقع هذا المنتجع المصنف 4 نجوم على بعد 2 كم من البحر الأحمر، ويضم شاطئ رملي خاص به، كما يوفر إمكانية استخدام شاطئين، أحدهما رملي نظيف والآخر شاطئ مرجاني لممارسة الغوص والغطس، فيما يضم الفندق 4 مسابح خارجية وتراس للتشمس وشاطئ خاص ذو رمال ذهبية يشمل بار ومطعم شاطئي، وتبعد محمية رأس محمد الوطنية مسافة 30 كم.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق لمدة 4 ليالِ 1630 جنيهًا للفردين في الغرفة المزدوجة.

ثانيًا: فنادق الغردقة

أسعار الإقامة في فندق شتايجنبرجر الداو

يقع الفندق الشاطئي الديلوكس المصنف 5 نجوم في الغردقة ويوفر مكانا فاخرًا ومنتزه مائي كبير خاص به وملعب مضاء للجولف، ويتميز فندق شتيجنبرجر الداو بيتش بمنطقة مسبح منعشة وشاطئ رملي خاص على مياه البحر الأحمر الدافئة.

تبلغ سعر الإقامة بالفندق لمدة 4 ليالِ نحو 7066 جنيهًا في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق وايت بيتش الباتروس

يقع الباتروس وايت بيتش في الغردقة بمنطقة البحر الأحمر على بعد 5 كم فقط من نيو مارينا، ويحتوي على مسبح خارجي وملعب للأطفال وتراس، كما تتوفر خدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة مجانًا.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 8556 لمدة 4 ليال في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق تروبيتيل سهل حشيش

يتميز تروبيتل بإطلالات ساحرة على البحر الأحمر الدافئ، كما يشتمل على شاطئ رملي مع رصيف خاص للمراكب الصغيرة، ويضم 3 مسابح خارجية، إضافة إلى مسبح للأطفال.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 3361 جنيهًا لمدة 4 ليالِ في الغرفة المزدوجة.

ثالثًا: فنادق دهب

أسعار الإقامة في فندق دهب تروبيتال

يقع تروبيتل دهب أواسيز المصنف 3 نجوم على ساحل خليج العقبة، ويوفر الفندق شاطئ خاص ومسبح خارجي دافئ خلال الشتاء، ومركز للغوص يطل على منطقة الثقب الأزرق للغوص.

ويبلغ سعر الإقامة بالغرفة المزدوجة للفردين 3259 جنيهًا لمدة 4 ليالِ.

أسعار الإقامة في فندق لو ميريديان دهب

يقع الفندق في وسط سيناء، ويطل على خليج العقبة، ويضم 5 مسابح وبحيرة شاطئية صناعية، وتضم جميع الغرف شرفة خاصة أو تراس، كما تتوافر خدمة الواي فاي المجانية في اللوبي.

ويبلغ سعر الإقامة بالغرفة المزدوجة للفردين 3761 جنيهًا لمدة 4 ليالِ.

رابعًا: فنادق طابا

أسعار الإقامة في ستراند طابا

يقع شاطئ ومنتجع جولف ستراند طابا هايتس بين جبال سيناء وخليج العقبة، ويوفر شاطئ رملي خاص ومسبحين خارجيين ومجموعة واسعة من عروض المأكولات والمشروبات.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق لمدة 4 ليالٍ للفردين بالغرفة المزدوجة نحو 2495 جنيهًا.

أسعار الإقامة في فندق طابا ونيلسون ڤيلدج

يتميز فندق طابا ونيلسون ڤيلدج بإطلالات بانورامية على خليج العقبة ويضم منطقة شاطئية خاصة مزودة بكراسي استلقاء للتشمس، وتتميز بعض الغرف بشرفة توفر إطلالات على الحديقة والبحر الأحمر.

وتبلغ سعر الإقامة بالفندق لمدة 4 ليالٍ للفردين بالغرفة المزدوجة نحو 4380 جنيهًا.

خامسًا: فنادق العين السخنة

أسعار الإقامة في فندق بورتو سخنة

يقع فندق بورتو سخنة المصنف 4 نجوم في العين السخنة، ويوفر أماكن إقامة واسعة مخدومة وذاتية الخدمة، كما يوفر خدمات شخصية ومرافق على غرار المرافق التي توفرها المنتجعات، ويبعد الفندق بضع خطوات فقط من الشواطئ التي تقع على طول البحر الأحمر، وتصل مساحة الشقق إلى 500 متر مربع، كما أنّها مفروشة بالكامل، وتشتمل على شرفات خاصة ومناطق جلوس منفصلة وتلفزيونات إل سي دي وحمامات فاخرة.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق لمدة 4 ليالِ نحو 4043 جنيهًا للفردين في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في منتجع دوم مارينا

يتميز فندق منتجع دوم مارينا المصنف 4 نجوم بحدائق ذات مناظر طبيعية ويطل على خليج السويس، كما يشتمل على مسبح خارجي وشاطئ خاص بطول 300 متر، وتوفر جميع الغرف شرفات خاصة مطلة على البحر.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق لمدة 4 ليالِ نحو 3761 جنيهًا للفردين في الغرفة المزدوجة.