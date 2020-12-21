بمناسبة الكريسماس.. زيادة الرحلات القادمة من ألمانيا وبولندا والتشيك

شهدت مطارات مرسى علم والغردقة زيادة في أعداد الرحلات السياحية القادمة من عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها بولندا والتشيك َولأول مرة رحلات طيران من ألمانيا بعد طول غياب استمر لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وذلك لقضاء أعياد الكريسماس ورأس السنة بفنادق البحر الأحمر.

وكان مطار الغردقة الدولي استقبل أولى رحلات شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني قادمة من فرانكفورت وعلى متنها 160 راكبا كأول ناقل للحركة السياحية بين البلدين، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعياً يومى السبت والثلاثاء.

واستقبل مطار الغردقة رحلة شركة إيزى جيت قادمة من برلين بعد التوقف بسبب جائحة كورونا وعلى متنها ١٢٥ راكبا، ومن المقرر أن تسير إير كايرو رحلة أسبوعية إلي كل من فرانكفورت و دوسلدورف و زيوريخ.

وأوضح عاطف عثمان مدير عام إحدى الفنادق الكبرى بمرسى علم أن مطار مرسى علم الدولي شهد ارتفاع في رحلات الطيران الوافدة منذ مطلع الأسبوع الجاري، حيث تم استقبال أكثر من ١٢ رحلة طيران قادمة من بولندا والتشيك وأوكرانيا، بزيادة 5 رحلات أسبوعية فى الرحلات البولندية المختلفة.

وأشار عثمان في تصريحات لـ«الوطن» إلى التنسيق الفعال بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية من خلال تقديم عروض ومبادرات لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخاصة إلى مناطق الجذب السياحي.

ولفت إلى أن عودة السياحة الألمانية بعد طول غياب بسبب جائحة كورونا، وأن مصر تولي اهتمامًا بالغا بسوق السياحة الألمانية، الذي كانت تمثل ثلثي السياحة القادمة إلى مصر في العام السابق ٢٠١٩، موضحا أن مصر كانت حريصة على المشاركة سنويا ببورصة برلين للسياحة، حيث تأتي ضمن أهم 10 دول مشاركة من إجمالي 140 دولة حول العالم.

وأوضح الخبير السياحي نبيل حسين في تصريحات صحفية أن مصر تعول علي السياحة الألمانية في هذا التوقيت وتزامنا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة في محاولات الخروج من عنق الزجاجة بعد زيادة خسائر القطاع السياحي المصري لأول مرة بسبب جاءحة كورونا والتي التهمت الكبير والصغير من المستثمرين السياحين والمازارات والبازارات السياحية و المتاحف حيث لم يشهد القطاع السياحي المصري من قبل خسائر فادحة كما يشهدها الآن بسبب كورونا.

واستعدت فنادق الغردقة ومرسى علم ، بتعليق الزينة والأنوار وشجرة الكريسماس وتزيين الطرقات بالأنوار وبابا نويل للإحتفال بالكريسماس في عام استثنائي وسط إجراءات أمنية واحترازية وقائية مشددة.

ورفعت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات الكريسماس ، حيث بدأت الجهات الأمنية التشديد في إجراءاتها ووضعت كاميرات مراقبة بالقرى والفنادق السياحية والشوارع الرئيسية والميادين واستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات وتشديد الإجراءات على الكمائن الحدودية وتفتيش السيارات والأفراد والحافلات باستخدام الكلاب البوليسية المدربة وانتشار الأجهزة بالمطارات بالإضافة إلى التمركزات الثابتة والمتحركة.