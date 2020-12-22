تخصيص أوتوبيسات لنقل المعلمين للمدارس النائية بمطروح

أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن دعم المؤسسات التربوية «المدارس المجتمعية» بأجهزة تكنولوجية وإلكترونية حديثة، تخدم العملية التعليمية للطلاب بمختلف المدارس الكائنة بقرى ونجوع مطروح لخدمة أبناء المناطق النائية.

جاء هذا خلال اجتماع سلامة، اليوم الثلاثاء، مع محمد سمير، مسئول مشروع منظمة اليونيسيف في مطروح، ومحمد ناجي، مدير مشروع التعليم بمؤسسة مصر الخير في المحافظة، وشاهندا هشام، مسؤولة بمصر الخير، بمكتبه بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمطروح، بحضور الدكتور محمود قاسم، وكيل المديرية، وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

واستعرض الاجتماع سبل تذليل العقبات بمدارس التعليم المجتمعي ومناقشة الإجراءات التنفيذية لمشروع فرع المنظمة الدولية ومؤسسة مصر الخير لتشغيل مدارس التعليم المجتمعي وتنظيم حزمة تدريبية للميسرين والميسرات بأرجاء محافظة مطروح.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن الاجتماع أسفر عن حل مشكلة نقل المعلمين للمدارس المجتمعية بالمناطق الصحراوية مترامية الأطراف من المدن، مثل مدينة مرسى مطروح، إلى تلك المناطق البعيدة، وذلك من خلال نقلهم عبر أوتوبيسات مشروع نقل الركاب التابعة للمحافظة لضمان انتظام العملية التعليمية في هذه المدارس، تنفيذا لتعليمات محافظ الإقليم.

وتتبع المدارس المجتمعية «مدارس الفصل الواحد» مؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة «مصر الخير»، التي تقوم بإنشاء المدارس في المناطق المحرومة، بالتجمعات السكانية مترامية الأطراف في مطروح جنوبا في عمق الصحراء، وشرقا في أقصى النجوع الصحراوية، لتقديم خدمات تعليمية لأبناء تلك المناطق الذين يقيمون في ضواحي الوحدات المحلية القروية بمطروح والتجمعات والتوابع البعيدة، ولا يجدون مدارس حكومية قريبه منهم.

ويتم إدارة هذه المدارس تحت إشراف مؤسسة مصر الخير، ويتم تعيين معلمين ومعلمات بها للتدريس للتلاميذ، بمرتبات من المؤسسة وبمساعدة محافظة مطروح أو ندب معلمين من مديرية التربية والتعليم بالتنسيق بين الجانبين، فى ظل الإشراف الفني من مديرية التربية والتعليم على جميع المدارس المجتمعية من خلال موجهين من الإدارات التعليمية التي تقع في نطاقها المدارس.