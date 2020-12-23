طرق التظلم لتأخر رسالة «sms» من أجل منحة العمالة غير المنتظمة

شكا عدد كثير من العمالة غير المنتظمة المستحقة لمنحة الـ«500» جنيه، بسبب تأخر وصول رسالة الـ«sms» على هواتفهم المحمولة التي سجلوها في بيانات تسجيل الحصول على المنحة في سبتمبر الماضي، عقب صدور تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف دفعة رابعة من المنحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد 19».

مفاجأة: بعض المستحقين توجهوا لصرف المنحة ولم يجدوا أسماءهم

وقد بدأ صرف المنحة في الفترة من 6 الى 16 ديسمبر الجاري على مدار 10 أيام ،في الوقت الذي لم يتمكن العديد من العمالة غير المنتظمة من صرف المنحة لأسباب منها عدم وصول الرسالة القصيرة، أو مفاجأة البعض بعد وصول الرسالة والتوجه الى مكاتب البريد، بعدم وجود أسمائهم، بينما البعض الآخر وصلته الرسالة، ممن لديهم «فيزا كارد» لكن عندما توجهوا لماكينات الصرف الآلي لسحب المبلغ المخصص لهم، فوجئوا بعدم وجود رصيد في الفيزا، وأن الرصيد «صفر» .

لذا تستعرض «الوطن» طرق حل المشكلة، وطرق التظلم للحصول على المنحة المستحقة لهم، لاسيما وأن أصحاب هذه الحالات عندما أرادوا الاستعلام عن موقفهم من استحقاق المنحة، وجدوا أسماءهم في كشوف المستحقين.

طرق التظلم على عدم صرف المنحة

وطرق التظلم للحصول على المنحة على النحو التالي:

أولا: الفئة التي لم تتلق رسالة الـ«sms» حتى الآن:

- إرسالة رسالة على الرقم التالي «142» الخاص بتظلمات المنحة، ويتم تدوين فيها الاسم الرباعي ورقم البطاقة القومي، وسبب الشكوى.

- سيتم تلقي رسالة بسبب التأخير، وتحديد موعد جديد لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد .

- على الشاكي أن يجهز صورتين من بطاقة الرقم القومي، وأصل البطاقة ، وتقديمها لموظف مكتب البريد في اليوم المحدد له الذهاب لمكتب البريد لصرف المنحة، وذلك من خلال سيتم إرسالها له على هاتفه المحمول الذي سجله سابقا عند تسجيل بياناته للحصول على المنحة.

الحلول عند وجود الرصيد صفر في الفيزا كارد

ثانيا: الفئة التي تحمل كارت فيزا، ووصلتها رسالة وعندما توجهت للصرف من ماكينة الصرف الآلي وجدت الرصيد«صفر».

عليه التوجه ومعه الهاتف المحمول لأقرب مكتب بريد، ومعه أصل بطاقة الرقم القومي، وصورتين من البطاقة، لكي يظهر الرسالة لموظف البريد، ويقدم مستنداته ليحصل على المنحة فورا نقديا من مكتب البريد.