رئيس «اليابانية»: الجامعات تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي

قال الدكتورأحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية بمدينة برج العرب، إنه سيتم قريبا العمل على إنشاء 14 كلية جديدة بتكلفة في الحرم الذكي الدائم الجديد، بتكلفة 10 مليارات جنية، تتماشى مع أحدث النظم العالمية التي تواكب الجيل الرابع من الجامعات العالمية.

وأضاف الجوهري، في تصريحات صحفية له، أن هناك خطة واستراتيجية تعمل الجامعة على تنفيذها الفترة المقبلة، تتهتم بالبرامج الجديدة، وذلك لريط الخريجين بسوق العمل محليا ودوليا، فضلا عن استحداث 60 برنامجا جديدا، تماشيا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، فضلا عن إعداد كوادر علمية متميزة ومؤهلة للمشاركة في عدد من المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها في الدولة المصرية.

الجوهري: إنشاء 14 كلية بتكلفة 10 مليارت

وأضاف رئيس الجامعة المصرية اليابانبة، أن الجامعات المصرية تشهد الفترة الحالية انطلاقة كبرى، وقفزة كبيرة في نوعية وجودة التعليم الجامعي، وكذلك عدد الصروح التعليمية الجديدة المنشأة التي لم تحدث في تاريخ مصر من قبل، مؤكدا أن الجامعات المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبي في ظل عهد الرئيس السيسي.

وتابع رئيس الجامعة اليابانية، أن التعليم الياباني يتميز بدعم مقدرة الطلاب على الإبداع والابتكار وكذلك تنمية العمل الجماعي، فضلاً عن صقلهم بالخبرات، وذلك لمواكبة احتياجات سوق العمل محليا ودوليا، بالإضافة إلى توفيرفرصة التدريب الصيفى في كبرى الشركات العالمية.

وأضاف رئيس الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب، أن الجامعة هي اول جامعة بحثية حكومية مصرية مملوكة للدولة المصرية، موضحا أنها أنشئت بناءً على اتفاقية تعاون ثقافي مشترك بين مصر واليابان، الموقعة عام 1983 ميلاديا، مشيرا إلى أنه في عام 2014، صدر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتبار الجامعة المصرية اليابانية مرفقا عاما تعليميا ذات طبيعة خاصة.

شراكة مع 15 جامعة يابانية حصد 22 من علمائها «نوبل»

وأشار رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إلى أن اقتتاح الرئيس السيسى للجامعة، هو بمثابة انطلاقة كبرى للجامعة بمختلف قطاعاتها، موضحا أن الرئيس وجه باستكمال الحرم الجامعي، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء أبنية 14 كلية جديدة قريبا بتكلفة 10 مليارات جنيه، فضلا عن استحداث 60 برنامجا لتلبية احتياجات سوق العمل محليا ودوليا.

وتابع، أن الجامعة لديها شراكة مع 15 من الجامعات اليابانية العالمية ذات التصنيفات المرموقة، موضحا أن هذه الجامعات حصل 22 من علمائها على جائزة نوبل، مشيرا إلى أن الجامعة تستقبل سنويا 100 أستاذ ياباني، مشيرا إلى أنه سافر للتدريب باليابان من الجامعة 38 من أعضاء هيئة التدريس، فضلا عن 12 من مهندسي المعامل بالكليات، وكذلك 22 من الإداريين بالجامعة.