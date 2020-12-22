خالد الجندي: لا يجوز مساواة الأنثى بالذكر في الميراث

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه أكتشف أن لجان الإخوان الإرهابية، وهم محترفو تزوير، ويرغبون في تغيير قوانين وحدود المواريث والتركات، قائلا: «عايزين يلعبوا في الأنصبة الخاصة بالمواريث، وعايزين يحرفوا أنصبة التركات، لكي يخلقوا في المجتمع حالة من البلبلة والفوضى، وخدوا بالكم من هذا الكلام»، موضحا أن هناك كثير من الحملات الممنهجة للعبث بالأنصبة والتركات وبعلم المواريث بشكل عام، على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا الجميع أن ينتبهوا لدينهم، لأن التركات والموريث حدود الله تبارك وتعالى، ولا يجب أن تسمحوا بالتلاعب والعبث بها ولا حتى الاقتراب منها.

حدود إلاهية وأنصبة مقدرة

وأضاف «الجندي»، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، «حضرتك عايز تبقشش على أختك أو أخوك، بعد ما كل واحد يعرف نصيبه أنت حر، أنما الأول لابد أن نلتزم بحدود الله وتعليماته، لأنها حدود إلهية وأنصبة مقدرة، وفروض فرضها الله تبارك وتعالى، ولا يجوز العبث بها».

اوعى تعبث بحدود الله

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «ولا يجوز أنك تيجي تقولي الأنثى تأخذ مثل الذكر، فاوعى تعبث بحدود الله وشرعه»، مشددا على أن أي محاولة للتحريف في منهج الله بالمواريث هو كفرا بالله وبآياته، وعبث بمقدرات الإسلام، وبشرع الله تبارك وتعالى.

وأردف بأنه يجب أن ينبته الجميع لذلك، لأن هؤلاء الكذبة المزورين، ملئوا صفحات الإنترانت ومواقع التوصل الاجتماعي، ولهذا وجه تحيته إلى الصفحات الإخبارية للجرائد والمواقع المحترمة، شاكرا جريدة «الوطن» وجرائد أخرى، على تصديهم لتلك المحاولات.

4000 تعليق يحاولون العبث بنصوص قطعية

وأشار إلى أنه يتابع تلك المسألة بشدة، ولاحظ أمس وجود أكثر من 4000 تعليق معظمها قادمة من ناس تحاول التغيير والعبث في المواريث، وهذه مصيبة كبيرة جدا، مؤكدا أن المواريث والتركات أمور لا يجب أن تمس ولا يقترب منها إنسان، لأنها نصوص قطعية، ولا اجتهاد مع النص، ويجب أن نحترم الأزهر الشريف وعلماؤه وهيئة كبار العلماء، الذين لا يسمحون بهذا العبث، بأي حال من الأحوال.