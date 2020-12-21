خالد الجندي: الشيخ لازم يبقى نزيه والإسلام دين لا يحب الفقر

صرح الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بأن الفقر عمره ما كان ممدوحً في الإسلام، فالفقر كان يستعيذ منه الرسول (صل الله عليه وسلم)، فقد كان يقول اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، فقد كان يُقرن الفقر بالكفر، والشيخ والداعية يجب أن يهتموا بمظهرهم، فالإسلام دين لا يحب الفقر، قائلا: «فتاوي الفقر، ميعملهاش غير ناس فقر، ليه بقى في ناس كدا، يقولك الفقر ليه ناس هو عرفهم، حتى لو ماتوا دور على خالفهم، كان عندنا فترة سياسية مرتب بها مصر زمان أوائل الستينات، وكانت مصر خارجة من فترة البشوية والملكية، واتخنقوا بقى من البشوات واللي عملوه، فكانت الافلام كلها واخد طابع واحد، وهي سلسلة القناعة كنز لا يفني، فالفقير هو الجدع والشهم والراجل، والغني وحش وسكير وعربيد، فتلاقي الموضوع كله ماشي في سكة شيطنة الأغنياء».

شيطنه الأغنياء

وأضاف «الجندي»، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، فهم كانوا يظنون أن شيطنة الأغنياء، تصب في صالح السواد الأعظم من النفاق الجماهير، التي مطالبين أن نتحدث معهم، ونحببهم في الفقر لتهدئتهم وليرضوا بالأوضاع الاقتصادية السيئة.

خالد الجندي: الشيخ لازم يبقى نزيه ونضيف

وتابع عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «في ناس لما تشوفك كويس ولابس شيك تعييا، لأنه لازم يشوف الشيخ في حالة يرثى لها، وسنانه صفره، ولازم يركبولهم طقم، وضوافره طويلة ومتسخة، وده ليه يا جماعة، فالشيخ اللي بيتكملم في الدين والشريعة، لازم يكون أحسن واحد وأنضف واحد وأنزه واحد»، لافتا فأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والنظافة والمظهر الجيد، ليس له علاقة بالغنى أو بالفقر، فيجب علينا جميعا أن نحرص على ذلك وليس الشيوخ فقط.