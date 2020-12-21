خالد الجندي: إجازة الوصية لغير الوارث في حدود ثلث التركة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الوصية لغير الورثة تجوز ولكن بشروط وفي مواقف محددة، فالرسول «صلى الله عليه وسلام» سمح بالوصية لغير الوراث.

وكشف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن «الصحابي سعد بن أبي وقاص، لما تحدث مع الرسول (صلى الله عليه وسلم)، في هذه القضية، مكنشي في دماغه زوجة، لأنها كانت متوفية، وكان قاعد معاه بنته بس، أنما الغريب أن هذا الصحابي لم يكن لديه أكثر من زوجة، الناس فاكره أن كل صحابي كان متزوج 3 أو 4 سيدات غير ملك اليمين، هذا الصحابي مثال على ذلك، زوجته متوفاة ويعيش هو وابنته فقط، ويقول إن ابنته وحدها هي من سترث، فأعمل إيه، وأوصي لغير الوارث بجزء أد إيه».

الرسول سمح بذلك ولكن

وأضاف «الجندي»، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، «الرسول بالفعل سمح بالوصية لغير الوراث، ولكن النبي سمح بمقداره، هو ده السؤال، فالصحابي سأله أوصي بتلتين فلوسي، فقال له لا، فعرض عليه أن يوصي بنصف ماله، فقال له الرسول لا أيضا، فسأله فهل أوصي بالثلث، فرد عليه الرسول، وافق على الثلث أو أن يقل عن ذلك أيضا».

تجوز وفقا لهذا الشرط

وتابع عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، «الوصية لغير الوارث من الفقراء والمساكين وغير الورثة، نعم تجوز، ولكن ليس بأكثر من ثلث تركة صاحب الوصية، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب، فليس بضرورة أن تترك وصية مادية المالية».

انقسام العلماء

وحول هل يجوز للفرد أن يترك وصية للورثة أنفسهم، فيوضح «الجندي»، أن العلماء انقسموا في ذلك، فبعضهم رفض تلك المسألة، وقالوا لا تجوز أصلا وصية للوراث، وقسم اخر من العلماء قالوا تجوز عند إجازة وموافقة باقي الورثة، وهذا الرأي ما أخذ به قوانين الأحوال الشخصية في مصر.