عاجل.. حبس المتهم باغتصاب الطفلة المعاقة «حفيدة زوجته» في حلوان

قررت النيابة العامة في جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس مغتصب طفلة حلوان المعاقة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وأن المتهم استغل مرض الطفلة وإعاقتها الذهنية، وواصل الاعتداء الجنسي عليها مرات متكررة، تحت سمع وبصر جدتها المتزوجة منه عرفيًا.

المتهم يعترف بتفاصيل الجريمة

واعترف المتهم البالغ من العمر 34 سنة بتفاصيل جريمته أمام المباحث بعد القبض عليه بقوله، «البنت عندها 14 سنة وكانت عايشة معانا أنا ومراتي اللي هي جدتها من الأم هي وأختها الصغيرة، كانت عايشة معانا برضو، واعتديت عليها مرات كتيرة وقلت محدش هياخد باله من الموضوع ده عشان البنت بتطلع تلعب في الشارع كتير ومحدش قادر يسيطر عليها بسبب إعاقتها الجنسية، وقلت إن الموضوع هيتوه بين العيال اللي بتلعب معاهم ومحدش هيعرف».

وأوضح المتهم أن جدة الطفلة كانت تعرف باعتداء المتهم على حفيدتها وكانت تصمت نظير عدم تطليقها، فهي سيدة طاعنة في السن عمرها 64 سنة، وعندما ظهرت علامات الحمل على الطفلة قرر المتهم الهروب من المنزل خوفًا من افتضاح أمره.

الجدة للأب تتدخل

وأفادت تحريات المباحث بأن الجدة من الأب اكتشفت واقعة الاغتصاب عندما لاحظت انتفاخ بطن حفيدتها بالحمل، عندها نشبت مشاجرة بينها وبين جدتها من الأم، التي تتولى رعايتها واتهمتها بتسهيل الاغتصاب وتقديم الطفلة لزوجها ليغتصبها وتقدمت الجدة من الأب ببلاغ إلى قسم شرطة حلوان بتلك الرواية.

وقررت النيابة العامة حبس الجدة من الأم بتهمة تسهيل الاغتصاب لزوجها من حفيدتها المعاقة ذهنيًا حتى تكسب وده وتجعله يتراجع عن طلاقها بينما قررت حبس الجدة من الأب بتهمة التقصير في رعاية حفيدتها حتى وصل الأمر إلى تعرضها للأذى والاغتصاب.