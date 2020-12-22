الجالية المصرية بعمان: نعامل كأهل البلد وعقوبات لمخالفي إجراءات مواجهة كورونا

استعدادات وإجراءات جديدة تتخذها سلطنة عمان، خوفا من انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» داخل البلد، من بينها إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية للسلطنة، حسب ما أعلنه التليفزيون الرسمي، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أغلب دول العالم، بعد إعلان بريطانيا عن ظهور السلالة الجديدة من فيروس «كوفيد 19» بها، وفقًا لما نشرته «سكاي نيوز».

وأعلنت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر، الاشتباه بإصابة 4 حالات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا قادمين من لندن، حسبما أعلن وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، مضيفًا أن هناك دراسات جارية للتأكد من إصابة الـ4 حالات.

الجالية المصرية: عقوبات مغلظة على غير الملتزمين

وهناك ما يزيد على 150 ألف مواطن مصري، يعيشون على أكثر من 3000 كيلو متر طول بالأراضي العمانية، حسبما قال هيثم محمد عبد الستار، عضو اتحاد المصريين بعمان، مضيفا أن أوضاعهم مستقرة، نظرًا لعشق الشعب العماني للمصريين، ومعاملتهم كأبناء للبلد، وفي حالة حدوث أي مشكلات تقوم القيادة السياسية والسفارة بحلها سريعًا دون أن تتفاقم.

وأضاف «عبد الستار» لـ«الوطن»، أن اتساع رقعة عمان، وعادات وتقاليد أهلها الذين يعيشون في قبائل وتجمعات، ساعدت على زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، وهو ما دفع الحكومة إلى تغليظ العقوبات على الإجراءات الاحترازية، حيث أغلقوا العاصمة مسقط، وبعدها أغلقوا ما بين الولايات وبعضها البعض، نتيجة استمرار أعداد الإصابات في الزيادة، فضلا عن إغلاق الحدائق والمتنزهات والبحر، وجعل الدراسة على فئات ما بين الحضور في المدارس، والتعليم «أون لاين».

«عبدالستار»: غرامات مالية وحبس

وأشار عضو اتحاد المصريين بعمان، إلى أن العقوبات التي أقرتها الحكومة العمانية على غير الملتزمين شديدة، وتصل إلى غرامات مالية تتعدى 10 آلاف جنيه مصري، في حالة عدم ارتداء الكمامات الطبية، فضلا عن تصوير غير الملتزمين بالصحف، والحكم عليهم في محاكمات سريعة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وفي حالة المغتربين يتم ترحيله من السلطنة على الفور، مشيرًا إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية بعمان لا يستثنى أحدًا.

التلقيح للجميع مواطنين وأجانب

وذكر أن عمان حصلت على أكثر من 15 ألف جرعة من لقاحات كورونا أمس، ويتم البدء في التلقيح وتوزيع اللقاحات من يوم الأحد المقبل، حسب الفئات الأكثر أولوية لأخذ اللقاحات، وعلى رأسها الأطقم الطبية، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن تعاقد السلطنة على 2 مليون جرعة أخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة في عمان لا تفرق بين المصريين وأبناء البلد في حق العلاج والحصول على لقاحات فيروس «كوفيد 19».

وأوضح «عبد الستار»، أن أكثر وظائف المصريين انتشارًا في السلطنة العمانية على رأسها العاملون بقطاع التعليم من معلمين ومعلمات، نظرًا لقدراتهم العالية في هذا القطاع، وبعدها فئة الأطباء المنتشرة بكثرة في عمان، حيث لا يخلو أي مستشفى أو مركز صحي من طبيب مصري، ثم فئة المحامين، والعاملين بالقطاعات الخاصة التجارية، والحرفيين، مشيرًا إلى أن أغلب العاملين في عمان سواء كانوا من أبناء البلد أو مغتربين تأثرت أعمالهم، نتيجة الإجراءات الاحترازية.