عاجل.. «مصر للطيران» تقرر إيقاف رحلاتها لسلطنة عمان لمدة أسبوع

كشفت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة قرّرت تعليق رحلاتها الجوية إلى سلطنة عمان، بداية من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع، وذلك بعد إعلان السلطنة تعليق الحركة الجوية، وإغلاق الحدود البرية والبحرية لمدة أسبوع، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

الشركة تسير حالياً نحو 300 رحلة شهرية للسعودية

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن قرار الشركة بإلغاء كل رحلاتها من وإلى السعودية لمدة أسبوع قابل للتمديد، بعد قرار المملكة العربية السعودية بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، سيُعرّض الشركة لخسائر مالية كبيرة، خاصة أن عدد الرحلات بين البلدين، بعد استئناف الحركة الجوية يوليو الماضي، يُقدّر بنحو 300 رحلة جوية فى الشهر بالاتجاهين، تنقل خلالها نحو 50 ألف راكب في مرحلة الذهاب والعودة، موضحة أن الشركة تسير حالياً، رحلات إلى 5 مدن سعودية، هي «جدة - المدينة - الرياض - الدمام - القصيم».

وفى سياق آخر، كشفت مصادر بوزارة الطيران المدني، أن الحركة الجوية بمصر تسير بصورة طبيعية والمطارات المصرية تستقبل وتودع المسافرين بالشكل المعتاد.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه رغم إعلان الكثير من دول العالم، تعليق حركة الطيران بها، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فإن المطارات المصرية وشركات الطيران العاملة، تتّخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الفيروس.

قرار تعليق الحركة الجوية بمصر بيد رئيس الوزراء

وأوضحت المصادر أن قرار تعليق مصر للحركة الجوية حال ارتفعت الإصابات أو حال علقت غالبية دول العالم رحلاتها الجوية، سيكون فى يد اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وذلك بعد استطلاع رأى وزارة الطيران المدنى، مؤكدة أن قرار تعليق حركة الطيران بمصر حتى الآن مستبعد، إلا أنه من الممكن أن يتّخذ في أي وقت.

وأشارت المصادر إلى أن بعض دول العالم، اتّخذت إجراءات بتعليق حركة السفر منها وإليها لمدة أسبوع، كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا، فيما علّقت أكثر من 30 دولة السفر إلى بريطانيا، بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا بها، موضحة أن غالبية المسافرين على خطوط الطيران، يجرون تحليل «pcr» بعدم حملهم كورونا، قبل أن يستقلوا الطائرة.