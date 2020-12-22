مصرع شاب تناول «صبغة شعر» بقنا: ظنها ماء أثناء انقطاع الكهرباء

لقى شاب مصرعه متأثرا بالتسمم عقب تناوله صبغة شعر بطريق الخطأ، بعد شعوره بالعطش أثناء انقطاع الكهرباء، فقام متحسسا زجاجة ظن أن بها مياها، لكنه شعر بطعم الصبغة في حلقه، ليتوقف بعد أن كان قد شرب جرعة كانت كافية ليصاب بحالة من الإعياء الشديد، نُقل على أثرها إلى مستشفى قنا العام القريب من منزله، لكنه فارق الحياة بعد 5 ساعات.

وأفادت تحريات المباحث، أن الوفاة ناتجة عن تسمم الشاب لتناوله مادة سامة عبارة عن صبغة شعر بالخطأ ما تسبب في تعرضه لحالة إعياء شديدة، وانتبهت الأسرة إليه بسبب شدة تأوهاته داخل منزل الأسرة في قنا، فأسرعوا بنقله إلى المستشفى لإسعافه وقدمت إليه الإسعافات الأولية عقب دخوله، لكن حالته الصحية ساءت ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة الرعاية المركزة

وقالت أسرة الشاب «وليد.م» 35 سنة، إن الوفاة ناتجة عن تسمم بعد تناول الشاب كمية من صبغة الشعر بالخطأ معتقدا أنها مياه وقت انقطاع الكهرباء.

تحريات المباحث: الوفاة ليس فيها شبهة جنائية

وأكدت تحريات المباحث أن الوفاة ليس فيها أي شبهة جنائية، وأن الشاب لم تظهر على جثمانه أية إصابات تشير إلى وجود شبهة جنائية، وأسرته أكدت تناوله كمية من صبغة الشعر بالخطأ، وأن المباحث تحفظت على بقايا صبغة الشعر، وأرسلت إلى النيابة العامة التي أرسلتها إلى معمل السموم لتحليلها وموافاة النيابة بنتائج تلك التحاليل، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب لبيان أسباب الوفاة رسميًا.

وقالت مصادر قضائية، إن الطب الشرعي سيكون الفيصل في واقعة الوفاة من خلال التشريح، وفي حالة أن الوفاة ناتجة عن صبغة الشعر ستتخذ النيابة العامة قرارها بحفظ التحقيق فيها، أما في حالة وجود شبهة جنائية فإن النيابة سوف تستدعي الأسرة مرة أخرى لسماع أقوالهم والبحث عن الجاني.