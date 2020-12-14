مصرع شاب أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقانا غير مخصص للمشاة بالمحلة

لقى شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقانا غير مخصص للمشاة بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة بمحافظة الغربية مما تسبب في تناثر أشلائه وتم التحفظ علي الجثة وخصصت سيارة إسعاف لنقلها الي مشرحة مستشفى المحلة العام .

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة العميد محمد فتحي يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث دهس قطار بمنطقة منشية البكري أسفر عن مصرع شخص.

كما انتقلت القيادات الأمنية الى محل البلاغ وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتبين مصرع " عماد . خ . خ " 29 سنة أثناء عبوره منفذ سكة حديد غير مخصص للمشاة بخط قضبان السكك الحديدية " طنطا _ المنصورة " .

كما تم الدفع بسيارة إسعاف وجرى نقل جثته الى مشرحة مستشفى المحلة العام، لتبقى الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.