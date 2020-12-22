فوزي: لا يوجد أرقام مميزة لعضوية النواب.. الأولوية ليست بأسبقية الحضور

قال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إن النواب السابقين لا يحتفظون بعضويتهم القديمة، كما أن الأسبقية ليست بحضور النواب ولكن وفق قانون تقسيم الدوائر وبترتيبها وفق تنظيمها الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، لذلك الجدول الزمني يكون وفق الترتيب المقرر، حيث إنه لا توجد أرقام مميزة لأي نائب حيث يتم الأمر إلكترونيا ووفق قانون الدوائر، كما أنه تم تسليم النواب الجدد الذين حضرو اليوم لاستلام كارنيهات عضوية النواب وأن استقبال النواب مستمر خلال الأيام المقبلة.

رئيس الجمهورية وحده صاحب قرار دعوة الانعقاد

وفيما يخص موعد انعقاد المجلس الجديد، قال فوزي إن رئيس الجمهورية وحده هو صاحب قرار دعوة المجلس للانعقاد.

وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم استقبال النواب الجدد وفق جول زمني أعدته الأمانة حيث يتم حضور نواب القوائم الأربعة على مدار أربعة أيام، ثم نواب الفردي، وشهد الاستقبال تنظيم محكم وجديد يتم لأول مرة حيث تم تخصيص جزء للبيانات واستلام بطاقات العضوية في دقائق معدودة ثم استقبال النائب بجزء آخر من البهو الفرعوني.

حضور أكثر من 65 نائبا من نواب القائمة اليوم

ويقوم الأمين العام باستقبال النواب وتعريفهم بالإجراءات وحضر أكثر من 65 نائبا من نواب قائمة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا لإنهاء إجراءات العضوية واستخراج الكارنيه.

وتأتي الإجراءات في إطار الاستعدات لمجلس النواب الجديد والمقرر بدايته من 10 يناير المقبل مع نهاية الفترة الدستورية لمجلس النواب الحالي.