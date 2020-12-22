أستاذ باطنة: اللقاحات المضادة لكورونا ستقلل أعداد الإصابات

قال الدكتور أشرق عقبة، أستاذ الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن كل دول في العالم ستتخذ الإجراءات المناسبة لها لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث أغلقت المملكة المتحدة إغلاقات تامة في بعض الأماكن بعد ظهور السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لافتا إلى أن تحور الفيروس قد يؤثر على فعالية اللقاح المضاد لكن التغيرات والتحورات الجينية الآن ليست كبيرة ويتم دراسة هذا الأمر تحديدا، وأن الفيروسات المنتمية إلى نوع "أر إن إيه" تتحور باستمرار.

وطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المضادة مثل ارتداء الكمامات الطبية وغسيل اليدين والتعقيم المستمر وتطبيق التباعد الاجتماعي وتطبيق قول وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن على الجميع اعتبار نفسه مريض.

اللقاحات ستقلل أعداد الإصابات

وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع على فضائية dmc وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن البدء في استخدام اللقاحات المضادة سيقلل أعداد المصابين وهذا سيحد من استنساخ الفيروس الذي يتم في التحورات مشددا على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابات اليومية في مصر وكذلك معدل الوفيات حيث ارتفعت الحالات أمس لتصل إلى 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، وارتفاع الوفيات إلى 32 حالة جديدة.