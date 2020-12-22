أديرة بني سويف تعتذر عن استقبال المهنئين بعيد الميلاد بسبب كورونا

أصدرت عدة أديرة في محافظة بني سويف، من ضمنها دير الأنبا أنطونيوس، ودير الأنبا بولا، في مركز ناصر، بيانات اعتذار عن أي استقبالات رسمية أو شعبية صباح يوم عيد الميلاد المجيد، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة المصرية لمجابهة وباء كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وقال القمص فام الأنطوني، وكيل دير الأنبا أنطونيوس، أن أديرة بوش تعتذر عن أي استقبالات رسمية وشعبية صباح يوم العيد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة وباء كورونا المستجد، وبينما أعرب عن محبة الإخوة المسلمين، فقد شدد على أن هذه الظروف تحتم الالتزام بتعليمات الدولة، والبقاء في المنازل، والتباعد الاجتماعي.

كما أكد القمص باسليوس، وكيل دير الأنبا بولا، تقدير الدير لمحبة الجميع، وحرصهم على تقديم التهنئة صباح يوم العيد وطوال اليوم، إلا أننا نعتذر هذا العام، نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب من الجميع مساندة الدولة المصرية في مجابهة هذا الوباء، الذي يجتاح العالم، واتخذت الدولة المصرية العديد من القرارات الصعبة والهامة، والتي تتطلب من الجميع مساندتها ودعمها، على رأسها التباعد الاجتماعي، والبعد عن التجمعات.

وتابع القمص باسليوس بقوله: ندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها، وأن يكلل الله جهود الأطباء الجبارة وتضحياتهم في سبيل اقتلاع هذا المرض الخطير من مصر، وأن يحفظ الله حياة الرئيس العظيم عبد الفتاح السيسي، الذي يقود هذه الفترة التاريخية بحنكة وحكمة.

واثني الأنبا باسيليوس على جهود جميع رجال المحافظة والمنظمومة الصحية ورجال الأمن وكافة القيادات، الذين يعملون ليل نهار من أجل الخروج من هذه الفترة الحرجة.

وأوقفت وزارة الصحة جميع إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة لها، بسبب الظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.