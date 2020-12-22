منال العطار: عرفت «يوجا الضحك» وقت السرطان وسهلت عليا آلام الكيماوي

أكدت منال العطار، أول مدربة مصرية معتمدة لـ«يوجا الضحك»، أن إصابتها بالسرطان منذ 4 سنوات، كانت السبب في دراستها لـ«يوجا الضحك»، قائلة: «من 4 سنين كنت أصبت بالكانسر، وبعد كدا سمعت عن يوجا الضحك، من الدكتورة الألمانية المقيمة في مصر أوتا ديفكا، فرحتلها وحضرت دروسها، لأني سمعت عن اد ايه يوجا الضحك بتزود المناعة وبتحسن الحالة المزاجية، وبتزود الأكسجين الداخل للجسم»، موضحة وبالفعل بعد ما حضرت تلك الدروس، خضعت لتحليل صورة دم، واكتشفت وقتها ارتفاع نسبة الكرات البيضاء بالدم، وارتفاع المناعة كذلك داخل جسمي.

كان لازم درس قبل جلسة الكيماوي

وأضافت «العطار»، خلال لقائها بحلقة اليوم الثلاثاء، مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، «كنت في فترة الكيماوي الصعبة جدا، وكنت باخد كيماوي كل 3 أسابيع، فكان لازم احضر درس ليوجا الضحك قبل جرعة الكيماوي»، موضحة أنها كانت تحرص على حضور دروس «يوجا الضحك»، قبل كل جلسات الكيماوي التي تخضع لها في رحلة علاجها مع السرطان، لأنها اكتشفت التأثير الجيد لتلك الدروس.

فرق شاسع

وتابعت «الدروس دي كانت فارقة معايا جدا، غير الحالة النفسية اللي كانت فارقة بشكل شاسع، الواحد كان بيحس إنه مبسوط وسعيد برغم كل الآلام والمرض القاسي جدا اللي كان بيتعامل معه».

قرار بالتدريب

وأشارت إلى أنها قررت بعد الانتهاء من مرحلة العلاج، أن تخضع لتدريب على يد متخصصين بهذا المجال، لتصبح مدربة مثلهم، وتكون أول مدربة مصرية لـ «يوجا الضحك»، لافتة انها سافرت إلى الهند لتتدرب على أيدي الدكتورة مدام كاتريا، مبتكرة «يوجا الضحك» في العالم.

منال العطار تعد أولى مدربات «يوجا الضحك» المصريات، ويعتمد هذا النوع من اليوجا الضحك بشكل أساسي، إضافة إلى الكثير من تمارين التنفس واليوجا المعتادة والاسترخاء، والتي ينتج عنها حالة نفسية طيبة للذي يقوم بها.