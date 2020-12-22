غرفة الخضراوات: انخفاض أسعار البطاطس بسبب زيادة الإنتاج بمليون طن

قال حاتم نجيب، نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن سعر البطاطس تتراوح ما بين 75 قرشا إلى 2 جنيه، في أسواق الجملة، لافتا إلى أنهم حذروا الأشهر الماضية بوجود زيادة كبيرة للغاية في المعروض من خلال التوسع في المشروعات ووجود اتزان داخل الأسواق وأسعار مخفضة يشعر بها المواطن، ويجب أن يكون هناك قاعد للبيانات من حيث الإنتاج والاستهلاك والتصدير لكل منتج.

سبب زيادة المعروض

وأضاف حاتم نجيب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر كانت لديها كميات كثيرة من المخزون الاستراتيجي للبطاطس من العام الماضي، وظلت موجودة، وكان الأمل عند المنتجين ببيعها بأسعار مرتفعة مثل الأعوام السابقة، إضافة لمحصول هذا العام فأحدث ذلك زيادة في المعروض بأسعار متدنية ما أحدث مشكلة.

انخفاض التصدير 100 ألف طن

ولفت نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية إلى أن زيادة المعروض عن الطلب أدى لانخفاض أسعار البطاطس، وذلك بسبب وجود 50 ألف فدان زيادة لزراعة البطاطس، تنتج مليون طن بطاطس زيادة عن المعدلات الموجودة في كل عام، كما أن التصدير انخفض 100 ألف طن، إذ كانت مصر تصدر نحو 800 ألف طن، وهذا الانخفاض ليس سببه رفض دول استيراد البطاطس من مصر، ولكن بسبب الإغلاق الذي حدث جراء كورونا.

حل المشكلة

وأشار نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار البطاطس مستقرة طوال عام كامل ما بين 2 جنيه لـ3 جنيهات، وإذا لم يحل الموضوع بداية من الفلاح مرورا بالتعاون والإرشاد الزراعي والثقافة الزراعية وقواعد البيانات الكاملة وتوجيه الفلاح رسائل مباشرة من خلالهم.