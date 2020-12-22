للعمالة غير المنتظمة.. إجراءات الحصول على معاشات التأمين الاجتماعي

مع التقدم في السن، يحرص أصحاب العمالة غير المنتظمة على الاشتراك في التأمين الاجتماعي، حتى يتمكنوا من الحصول على معاش شهري عند بلوغهم الـ60 عاما، ما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية وفي ضوء ما يقدمه لمتابعيه من خدمات يومية، المستندات والإجراءات المطلوبة لاشتراك أصحاب العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي لهيئة التأمين الاجتماعي، كالتالي:

الإجراءات المطلوبة لاشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي

- يقوم المشترك والراغب في التأمين من فئة العمالة غير المنتظمة باستيفاء النموذج رقم (1) من مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته.

- ثم يقوم المشترك والراغب في الاشتراك بالتقدم بطلب الاشتراك في التأمين الاجتماعي ليكون النموذج مرفق به المستندات المطلوبة للموظف المختص بمكتب التأمين.

المستندات المطلوبة للاشتراك في التأمين الاجتماعي

- يتقدم المشترك بصورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- ثم يتقدم بصورة من بطاقة الرقم القومي.

- كما يقوم بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

- تقديم صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- تقديم بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاق معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

- استيفاء تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

وبعد تقديم الإجراءات والمستندات المطلوبة لمكتب التأمين التابع له محل السكن، يتم الاتفاق على سداد مدد الاشتراك المطلوبة حتى يتمكن المشترك من الحصول على المعاش الشهري عند بلوغ سن المعاش وسداد كامل مستحقات مدد الاشتراك.