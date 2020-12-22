التعليم «أونلاين» وإلغاء الغياب.. خطة الجامعات لمواجهة كورونا

في ظل الإعلان عن تزايد عدد الإصابات المسجلة نتيجة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية، قررت عدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، تقليل عدد أيام الحضور للمحاضرات، وكذلك التوسع في التعليم «أون لاين»، مع الاتجاه للتوسع في زيادة عدد الاختبارات حضوريا وتقليل الكثافات داخل اللجان.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن نظام التعليم الهجين، الذي طبقته الجامعات الفترة الماضية، أتاح للكليات العمل بنظام الدراسة «أون لاين»، فضلا عن تقليل عدد أيام الحضور، مؤكدا أن الجامعة ملتزمة بجميع قرارات الأعلى للجامعات الحكومية في نظام الدراسة وكذلك الامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات في موعدها دون تأجيل أو إلغاء، أو تحويل لرسائل بحثية.

رئيس جامعة حلوان: امتحانات التيرم الأول في موعدها

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أن الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، قاربت على الانتهاء، مشيرا إلى أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادت المتعلقة بانطلاق الامتحانات المتعلقة بالتيرم الأول، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة لمواجهة كورونا، لافتا إلى أنه جرى التنبيه على جميع الكليات بضرورة الاستعداد للامتحانات ووضع الجداول الدراسية للفرق المختلفة مع تحقيق التباعد الإجتماعي في أيام الامتحانات و مراعاة تقليل الكثافات.

و في سياق متصل، قررت كلية الهندسة جامعة القاهرة، أمس، التوسع في تدريس المحاضرات بطريقة إلكترونية على منصة جامعة القاهرة BB، بدءاً من أمس الإثنين 21 ديسمبر حتى نهاية الفصل الدراسي، فضلا عن تقليص عدد المحاضرات التي يتم تدريسها حضوريا وجعلها اختيارية لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في ذلك.

وتابعت الكلية، في منشور لها على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، أنه تم إلغاء الغياب تماما للمحاضرات وحصص التمارين الحضورية الاختيارية، بدءا من الأسبوع القادم 26 ديسمبر، والامتناع عن عمل أي امتحانات اعمال سنة غير الكترونية إلا في حالة الامتحانات التي تم تحديدها مسبقا.

و تابعت الكلية، بأنه سيتم تخفيف أعداد الموظفين في جميع الإدارات والأقسام إلى الثلثين على الأقل أو النصف على الأكثر بالتناوب، مع عدم إيقاف العمل أو التاثير على سرعة إنجازه بدءا من الأسبوع المقبل 26 ديسمبر، طبقا لرؤية وتخطيط مدير الإدارة أو مراقب القسم.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن مجلس الجامعة قرر عددا من الإجراءات الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، خاصة بعد الإعلان عن تزايد أعداد المصابين يوميا، موضحا أنه تم التوسع في نسبة المحاضرات بنظام التعليم عن بعد «أون لاين»، بنسبة 70% بمختلف الكليات، وكذلك تقليل نسبة الحضور، بالإضافة إلى زيادة عدد الاختبارات للطلاب بمختلف الشعب، فضلا عن تقليل عدد الحضور في الاختبار الواحد.

وأضاف رئيس الجامعة البريطانية لـ«الوطن»، أن الجامعة تجرى تعقيما دوريا لجميع المنشآت والقاعات والمدرجات، فضلا عن منع دخول أي طالب للجامعة دون ارتداء كمامة، وقياس درجات الحرارة لجميع الأشخاص من منتسبي الجامعة وغيرهم، ومنع دخول أي شخص تزيد درجة حرارة جسمه الطبيعية عن 37.5 درجة، ومن تظهر عليه أي أعراض.

وقال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، إن الجامعة قامت برفع الغياب لجميع الطلاب بمختلف الكليات، والاتجاه نحو الدراسة «أون لاين» بغالبية الكليات، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة تأتي في إطار دور الجامعة بالتزامن مع إجراءات الدولة المصرية لمواجهة كورونا، مؤكدا أن نظام التعليم الهجين، أتاح للجامعات حرية اختيار طريق التطبيق لنظام التعليم.

وأضاف كمال، أنه تم العمل على تقليل نسبة الحضور للطلاب يوميا الفترة الماضية منذ بدء تزايد أعداد الإصابات بكورونا المعلنة من قبل وزارة الصحة.